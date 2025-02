Aliny Lacerda de Bruno comanda fazenda e torce por mais mulheres no agro: 'Coragem e perseverança'

Destaque no CARAS Country, Aline Lacerda de Bruno domina agro e torce por mais mulheres

Aos 24 anos, Aliny Lacerda de Bruno domina a pecuária de corte. Inspirada pelos pais e avós, ela iniciou sua jornada aos 16 anos e nunca deixou o campo. Junto com o marido, ela assumiu a gestão das Estâncias Bruno, uma fazenda de sucessão familiar localizada em Seringueiras, Rondônia.

“Meu marido e eu compartilhamos o mesmo amor pelo campo e pelos animais. Trabalhamos juntos na administração da fazenda e desde o início contamos com o apoio dos meus sogros para inovar na gestão”, conta.

Com uma rotina que começa antes mesmo de o sol nascer, Aliny acompanha de perto todas as atividades da fazenda: desde a alimentação dos bezerros até a distribuição de ração, manejo do gado e rodeio no pasto.

“Vesti a camisa de gestora, mas nunca deixei de participar das atividades práticas, como montar a cavalo, vacinar o rebanho e cuidar da saúde dos animais”, explica ela. Além da gestão da fazenda, Aliny também encontrou tempo para atuar como criadora de conteúdo digital, um projeto que começou há sete anos.

Apesar das dificuldades, ela prefere se concentrar no crescimento das mulheres no agro. “Nós precisamos de coragem e perseverança. Temos que apoiar umas às outras”, pontua.

Aliny Lacerda de Bruno domina a pecuária de corte (Foto: Arquivo Pessoal)

