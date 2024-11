Apresentado por Vivo, CARAS Country Talks promove debate com as mulheres de maior destaque do agro

Evento ocorreu em São Paulo com líderes e representantes de peso de um dos setores mais importantes do Brasil

O CARAS Country Talks, projeto idealizado para homenagear as mulheres no agro, aconteceu no dia 15 de outubro de 2024, em São Paulo, no Blue Note, às 18h. A data foi especialmente escolhida por se tratar do Dia Internacional da Mulher Rural.

Essa crescente atuação feminina tem impactado fortemente vários aspectos do setor, e merece uma discussão mais aprofundada com relação ao tema. A iniciativa é promovida pela CARAS e apresentada por Vivo.

Há dois anos, a CARAS vem dando destaque e acompanhando de perto as trajetórias das mulheres protagonistas dessa revolução, repercutindo seus propósitos e conquistas em 360°, através do seu site, por meio da coluna CARAS Country.

Dados interessantes:

- Cerca de 14 milhões de mulheres atuam nesse setor;

- 19% são proprietárias dos estabelecimentos agrícolas;

- 947 mil comandam seus próprios patrimônios;

- 34% dos cargos de liderança são ocupados por elas;

- Aproximadamente 30 milhões de hectares sob administração feminina (em torno de 8,5% da área agrícola atual).

Mediado pelo conferencista José Luís Tejon, o debate sobre Inovação e Desafios no Agronegócio: Como as Mulheres Estão Liderando a Transformação abordou economia, sustentabilidade, sucessão e inovação.

Entre as especialistas convidadas, no painel Cooperação, Inovação E Empreendedorismo: A Alta Tecnologia Para Um Mundo Cada Vez Mais Humano, participou a diretora-executiva B2B da Vivo, Débora Bortolasi.

“Olhando para todo o ambiente produtivo do agro, a gente ainda tem tanto para crescer. Trinta por cento da área produtiva do país é coberta, e a gente precisa levar tecnologia e inovação, e a gente não faz isso sozinho. O processo de colaboração é fundamental. A realidade está lá no campo, não está aqui”, conclui.

