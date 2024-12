Ana Cláudia Mendes visa à sustentabilidade e bem-estar no campo: 'Respirando o agronegócio'

Em entrevista à Revista CARAS, a produtora Ana Cláudia Mendes confessa sobre pioneirismo no agronegócio brasileiro e fala de liderança

Aos 58 anos, Ana Cláudia Mendes é um exemplo de pioneirismo e inspiração no agronegócio brasileiro. Gestora da Fazenda Amar, em Uberaba, Minas Gerais, ela conduz projetos de melhoramento genético com foco em sustentabilidade, alta produtividade e preservação das raças zebuínas.

“Sou grata pelo privilégio de ter nascido respirando o agronegócio”, afirma ela, sempre inspirada pelas tradições familiares e, atualmente, implementando soluções tecnológicas para otimizar a produção e fortalecer a sustentabilidade nas operações.

“Buscamos transformações que impactem positivamente a rotina nas propriedades rurais”, explica. Como vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, Ana Cláudia tem quebrado barreiras, ampliando a presença feminina em eventos como exposições e leilões.

A produtora acredita no papel diferenciado das mulheres no agronegócio, especialmente no manejo e bem-estar animal. “A mulher realiza o manejo de forma menos estressante e com maior conforto tanto para os animais quanto para o pessoal. Nossa participação nas gestões cresce a cada ano, seja por escolha profissional ou sucessão familiar”, afirma ela, que ainda é presidente do Museu do Zebu Edilson Lamartine Mendes, localizado na mesma cidade de sua fazenda. “A força do pecuarista brasileiro é inegável”, afirma Ana Cláudia Mendes.

