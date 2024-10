Juliana Sana tem caminhos instigados com mudanças no agro: 'Cada vez mais espaço'

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora Juliana Sana exalta presença e força feminina no setor do agronegócio

De chapéu, bota e no campo, a jornalistaJuliana Sana (46) traz à tona a presença das mulheres no agronegócio. À frente do quadro Belezas da Terra, do programa É de Casa, da Globo, ela destaca a força feminina e o papel crescente do gênero no setor, com mulheres assumindo posições de liderança e protagonismo e, muitas vezes, superando grandes desafios.

“A mulher sempre esteve no campo, só que normalmente na sombra dos homens”, dispara ela, que desde 2013 mergulha na vida de seus personagens e segue disposta a desmistificar a figura feminina.

“Há uns 50 anos, a mulher ou estava na cozinha ou ajudando o marido nas colheitas, na administração. Hoje, a mulher está à frente de muitas fazendas, de muitos negócios, assumindo o protagonismo. Muitas mulheres que antes não eram ouvidas estão ganhando cada vez mais espaço. Seja numa sucessão familiar ou começando um pequeno negócio do campo”, avalia Juliana.

Nascida no sul do Brasil e profundamente conectada às suas raízes gaúchas, Juliana sempre teve

uma paixão pela terra e pela cultura rural. Durante a pandemia, ela revisitou fazendas de sua infância e percebeu uma mudança comportamental, com mulheres assumindo papéis de liderança nas propriedades rurais.

“Eu lembrava de ver somente homens no campo, em cima de cavalos, com enxada na mão. Então, eu pensei: ‘Opa! Quem são essas mulheres que trabalham de sol a sol para que a gente tenha o alimento de cada dia?’”, conta a jornalista.

A partir daí, ela teve a iniciativa para fazer o Belezas da Terra. “Hoje, após quase quatro anos, a autoestima dessas mulheres vem crescendo, e elas têm orgulho de suas histórias”, diz.

Apesar do grande avanço no setor, a gaúcha reconhece que há muitos desafios a serem superados.

“As mulheres precisam de espaço para se capacitar, precisam estudar. Acho que o maior desafio é a falta de oportunidade. A mulher é talentosa por natureza para mexer com a terra e, se ela tem capacitação e conhecimento, ela evolui”, entrega.

Juliana ainda vê a comunicação como uma ferramenta essencial para dar visibilidade a essas mulheres e mudar a cultura em torno do agronegócio. “O poder de alcance da TV aberta é fundamental para valorizar as mulheres do campo e fazer com que as pessoas da cidade entendam a importância do trabalho delas”, diz.

Diante de tantas transformações no setor, Juliana acredita que, embora o Brasil ainda tenha um longo caminho a percorrer em termos de igualdade de gênero no agronegócio, o futuro é promissor. “O

Brasil ainda é um País machista e racista, mas vejo que as novas gerações são mais sensíveis e abertas para o mundo. Com a luta contínua, especialmente na TV e nas redes sociais, estamos abrindo espaço para que todos tenham as mesmas oportunidades”, declara a apresentadora, casada com o diretor Salvador Llobet, responsável por seu quadro no É de Casa, e mãe da fofa Stella (6). “Eu estou sempre com o olhar sensível para histórias que cruzam nosso dia a dia”, pontua Juliana.