Thiago Voltolini comemora primeiro longa da carreira: 'Deu trabalho'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator de Precisamos Falar, exibido na última quinta-feira, 17, em São Paulo, fala sobre primeira experiência no cinema

O ator Thiago Voltolini realizou a sua estreia no cinema com o longaPrecisamos Falar, dirigido pela dupla Pedro Waddington e Rebeca Diniz. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator comemora papel e conta como foi a sua primeira experiência no cinema.

"Esse foi o personagem que mais me deu trabalho em relação a teste, foram cinco etapas! Eu não sabia o tamanho do personagem, não sabia da responsabilidade que seria, porque a gente só recebe uma cena. Depois que eu vi que eu estava nessa mesa de jantar, com esse elenco, contando essa história, foi uma alegria, uma delícia.", comemora o artista.

Estreado no 26º Festival do Rio em outubro deste ano, e exibido na 48º Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, na última quinta-feira, 17, o filme Precisamos Falar, traz um elenco carregado de grandes nomes como Marjorie Estiano, Alexandre Nero, Emílio de Mello e Hermila Guedes.

Na história, os casais protagonistas são surpreendidos com um crime cruel envolvendo os filhos adolescentes quando retornam de uma festa e ficam entre a decisão de entregar ou não os jovens. Voltolini, dá vida à Michel, e ressalta que o longa vem para movimentar e provocar o telespectador: "Este longa traz discussões importantes e vai deixar a 'pulguinha atrás da orelha' de todo mundo.", diz.

Com mais de dois milhões de seguidores no Tiktok, o ator realizou a sua estreia nas telinhas em 2022, na novela Além da Ilusão, da Globo. Contracenando com Bárbara Paes e Marcello Novaes, o ator estreante deu um show na primeira fase da trama.

Agora com o longa, Voltolini destaca a importância de exaltar o cinema nacional e considera Precisamos Falar, como o filme do ano: "Precisamos falar sobre esse filme do ano, sobre essa família, sobre essa discussão, precisamos falar sobre o cinema nacional.", finaliza.