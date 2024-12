Susana Vieira se declara ao encontrar atriz em aeroporto: 'Amo'

Exigente e verdadeira, Susana Vieira se declara ao encontrar colega de profissão em aeroporto; veja quem ela viu no local

A atriz Susana Vieira teve um encontro especial neste sábado, 30, no aeroporto. Em sua rede social, a famosa compartilhou registros do momento em que viu Paolla Oliveira no local e não resistiu. Exigente, ela mostrou que gosta muito da colega de profissão.

Abraçando e recebendo carinho da namorada de Diogo Nogueira, a veterana apareceu sorrindo ao encontrar a amiga. Susana Vieira então se declarou para a loira que viverá Heleninha Roitman, personagem vivida primeiro por Renata Sorrah, no remakeVale Tudo.

"Alegria do dia: encontrar a Paolla no aeroporto. Amo você", escreveu a atriz ao ver a moça no local. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla de estrelas. "Ícones da Grande Rio", disseram. "Lindas", admiraram outros.

Ainda neste sábado, 30, Paolla Oliveira teve um encontro com Renata Sorrah e revelou que até teve um acidente ao ficar emocionada com uma fala da atriz. A namorada de Diogo Nogueira fará a personagem que era de Renata na primeira versão de Vale Tudo.

Qual novela Paolla Oliveira estará?

Com previsão para 2025, o remake de Vale Tudo contará com a presença de Paolla Oliveira. Recentemente, a atriz mudou de visual e ficou novamente loira para interpretar Heleninha Roitman.

Em sua rede social, a famosa falou sobre o papel que era de Renata Sorrah. "Muito feliz em reviver Heleninha Roitman, uma personagem que marcou a história da TV com a brilhante e genial Renata Sorrah. Um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada", declarou a artista, que compõe o elenco da trama originalmente lançada em 1988.

