Rodrigo Faro encarou perrengue inusitado para viver Silvio Santos em filme

O filme Silvio, que narra a trajetória do maior ícone da televisão brasileira, Silvio Santos, chegou aos cinemas de todo o país no dia 12 de setembro. A produção é estrelada por Rodrigo Faro, que relembrou alguns perrengues que encarou para usar a prótese da caracterização.

"A prótese que, depois de um tempo, começava a desgrudar. Chegava todo dia 6, 5 horas da manhã e fazia três horas de caracterização", disse ele em entrevista à Quem.

Faro contou ainda que utilizou próteses coladas no rosto e precisava aproveitar para fazer os 'closes' antes que a caracterização começasse a ficar molhada de suor. "Depois ficava água embaixo da prótese de suor, começava a escorrer. O Silvio suava pelo peito", detalhou.

"Começava a suar do alto da cabeça, era uma prótese de cabeça, depois uma outra no pescoço. Vinha suando em cachoeira e ia descendo; a prótese parava no final do pescoço", continuou. E sobre o processo de retirada, ele detalhou: "Quando eu tirava a prótese, deixava um balde aqui embaixo, porque descia água, água e água".

Recentemente, Rodrigo Faro falou sobre a decisão de aceitar interpretar Silvio Santos no cinema. Ele e sua filha Maria, fruto do casamento com Vera Viel, não seguraram a emoção durante a pré-estreia do filme Silvio, que aconteceu no início de setembro.

A produção

O filme retrata os bastidores da vida do apresentador, incluindo o momento em que ele foi sequestrado em 2001 e outros momentos de sua vida profissional e pessoal. Vale lembrar que Silvio Santos aprovou a escalação de Faro para interpretá-lo na telona.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o ator Johnnas Oliva, responsável por viver Fernando, homem invadiu mansão de Silvio Santos no Morumbi, revelou como se preparou para viver o personagem.