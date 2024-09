Rodrigo Faro e a filha choram no cinema em noite especial

Rodrigo Faro e a filha Maria não seguram as lágrimas em noite no cinema para a pré-estreia do filme Silvio, que é sobre o apresentador Silvio Santos

O apresentador Rodrigo Faro e sua filha Maria, fruto do casamento com Vera Viel, não seguraram a emoção durante a pré-estreia do filme Silvio, que conta a história do apresentador Silvio Santos. Os dois foram fotografados chorando depois da exibição do longa em uma sala de cinema em São Paulo.

Eles ficaram emocionados com a realização do projeto, no qual Faro interpreta o apresentador que faleceu no final de agosto. No final da sessão, Faro foi aplaudido em pé pelo seu desempenho no filme.

Recentemente, Rodrigo Faro falou sobre a decisão de aceitar interpretar Silvio Santos no cinema. "O maior desafio profissional da minha vida. Inicialmente, eu não aceitaria, mas quis falar com ele e ele foi extremamente carinhoso e generoso, me recebeu no camarim e disse que só responderia no palco do programa. Aí o resto acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Só fiz o filme por causa dele, porque ele gostou da ideia, me deu força, me ajudou muito. Queria fazer essa homenagem", disse ao portal Quem.

Ele lamentou que a produção tenha chegado ao público somente após a morte do dono do SBT, mas comemorou a oportunidade de homenagear o comunicador nas telonas. "Acho que as pessoas que fazem parte da nossa vida, marcam a história. Pessoas que levam tanta alegria para a gente, como o Silvio, têm que ser homenageadas em vida. Queria muito que ele tivesse assistido a esse filme, mas Deus não quis assim. Essa estreia estava marcada desde janeiro, mas Deus quis escrever essa história, que esse filme virasse então uma grande homenagem para um cara que faz parte da minha vida, da vida de todo o brasileiro", detalhou.

Rodrigo Faro na pré-estreia de filme - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Rodrigo Faro não pretende sair da Record

Rodrigo Faroabriu o jogo sobre a possibilidade de sair da Record TV. O contrato do apresentador com a emissora se encerra no final deste ano, mas ainda não se sabe se acontecerá uma renovação.

"A gente não sabe o que vai acontecer... O meu contrato com a Record termina agora no final do ano. É óbvio que eu quero ficar, eu só deixo a Record no dia que a Record falar que não dá mais, aí sim eu vou sentar quem sabe com a Globo, com SBT, quem sabe com a Band, com qualquer emissora. Mas, enquanto eu tiver contrato com a Record, eu não falo de novos trabalhos, de novas possibilidades, eu acho que nem é legal", ressaltou em entrevista à RedeTV!.