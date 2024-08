"Quando estreia o filme sobre Silvio Santos? Data, onde assistir e detalhes

O filme Silvio, sobre o empresário e apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, manteve a data de estreia. Saiba detalhes!

Após o falecimento de Silvio Santos no último sábado, 17, em São Paulo, devido a uma broncopneumonia causada pelo influenza A (H1N1), o filme Silvio, que explora a vida do empresário e apresentador, mantém sua estreia agendada para 12 de setembro. Os eventos de divulgação e pré-estreia chegaram a ser cancelados em respeito ao luto.

A cinebiografia é estrelada por Rodrigo Faro e será lançada nos cinemas de todo o Brasil. A distribuidora do filme, Imagem Filmes, havia programado pré-estreias, uma entrevista coletiva e exibições para a imprensa em quatro estados durante esta semana.

"Em respeito ao falecimento do apresentador Silvio Santos, a quem o nosso filme homenageia, estamos adiando todos os eventos de lançamento do longa que aconteceriam nesta semana", afirmou a distribuidora.

O filme promete mostrar os bastidores da vida do apresentador, incluindo o momento em que ele foi sequestrado em 2001 e outros momentos de sua vida profissional e pessoal. Vale lembrar que Silvio Santos aprovou a escalação de Faro para interpretá-lo na telona.

Johnnas Oliva frequentou igreja para viver sequestrador em filme de Silvio Santos

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Johnnas Oliva, responsável por viver Fernando, homem invadiu mansão de Silvio Santos no Morumbi, revela como se preparou para viver o personagem. Ele apostou em um trabalho de preparação minucioso para o personagem que envolvia desde a leitura da biografia até a inserção em ambientes onde o verdadeiro Fernando viveu, como cultos de igrejas evangélicas.

"Achei um biografia dele num sebo no centro de São Paulo (excelente livro por acaso) e tentei viver no universo que ele viveu, fui a cultos evangélicos, me candidatei para trabalhar como empacotador de um super-mercado, andei e fiz amizade com meninos de rua, office boys, motoboys e observava muito alguns garotos no centro da cidade que estão atento a qualquer tipo de situação para descolar algum trabalho rápido", disse. Leia mais!