Morre Tony Todd, ator de 'Premonição' e 'Candyman', aos 69 anos

O ator Tony Todd, conhecido por seus papéis nas franquias de terror 'Premonição' e 'Candyman', faleceu em sua casa em Los Angeles

O ator americano Tony Todd faleceu aos 69 anos na última quarta-feira, 6, em sua casa, localizada em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A morte do astro, conhecido por protagonizar franquias de terror como 'Candyman' e 'Premonição', foi confirmada por um representante ao 'Deadline' e 'Variety'.

De acordo com o relato de sua esposa, Fatima, ao site 'Hollywood Reporter', ele morreu de causas naturais após uma longa doença. O artista deixa dois filhos.

Além dos longas de terror, Todd também esteve em outros filmes icônicos como a adaptação de quadrinhos 'O Corvo', dirigida por Alex Proyas e 'A Rocha', de Michael Bay. Em 'Jornada nas Estrelas: A Nova Geração', o americano interpretou o personagem Kun.

A atriz Virginia Madsen, com quem Tony Todd atuou em 'Candyman', lamentou a morte do colega de profissão através das redes sociais. "Meu amado. Que você descanse na força. O grande ator Tony Todd nos deixou e agora é um anjo. Como ele foi em vida. Eu te amo", escreveu ela.

