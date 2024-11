Modelo Georgina Cooper morre aos 46 anos na Grécia: 'Partiu cedo'

Recém-casada, a modelo Georgina Cooper faleceu na Ilha de Kos, na Grécia, onde morava atualmente com o marido; amiga lamenta morte

A modelo Georgina Cooper faleceu aos 46 anos de idade na Ilha de Kos, na Grécia. A morte da britânica foi divulgada pelo site 'Daily Mail' nesta sexta-feira, 8, e confirmada pela amiga e também modelo Jade Parfitt através das redes sociais.

Em seu Instagram oficial, Jade compartilhou imagens de Georgina na passarela e lamentou a partida precoce da moça. "Adeus, linda garota. Estou devastada por compartilhar a notícia do falecimento de George. Uma das amigas mais engraçadas e travessas. Enviando amor para o filho, família, e amigos. Partiu cedo demais", escreveu ela na legenda.

De acordo com informações de seu ex-agente ao 'Daily Mail', Georgina Cooper estava com o marido, Nigel, com quem se casou em junho deste ano, no momento da morte. Recentemente, a modelo havia deixado o emprego em um pub local para abrir um bar na ilha, onde o casal residia.

Apesar de não revelar detalhes do ocorrido, o ex-agente explicou que Georgina "morreu tragicamente". Durante a pandemia de Covid-19, ela sofreu complicações de saúde.

"Seus amigos e familiares estão absolutamente arrasados, Georgina era um raio de luz, uma modelo muito popular que era muito divertida, sempre rindo e sendo travessa das melhores maneiras. Todos queríamos sair com George nos bastidores. Suas conquistas na indústria foram enormes", declarou uma fonte próxima ao veículo mencionado.

Influencer de 25 anos morre de forma trágica em Nova York

O influenciador e youtuber Andre Beadle, especializado em carros, morreu aos 25 anos após sofrer um acidente na manhã de quarta-feira, 6. Ele bateu seu BMW modificado em um racha na frente de testemunhas, que ficaram horrorizadas, em uma via expressa do Queens.

Segundo informações do portal NY Post veiculadas pelo jornal Extra, o rapaz estava dirigindo em "alta velocidade" para o leste na Nassau Expressway, perto do Aeroporto JFK, pouco depois da 1h da manhã. Foi quando ele perdeu o controle e bateu contra um poste de luz, conforme relatou o Departamento de Polícia de Nova York.

Na colisão, ele foi jogado para fora do veículo. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. No Instagram, ele contava com cerca de 233 mil seguidores e costumava falar sobre carrões e exibir uma vida de ostentação.