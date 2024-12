Morre Miho Nakayama, atriz e ícone do J-Pop, aos 54 anos

Atriz do filme 'Love Letter' e da cultura J-Pop, Miho Nakayama foi encontrada sem vida em sua casa

A atriz e cantora japonesa Miho Nakayama morreu aos 54 anos de idade. Ela era conhecida por ser um ícone do J-Pop e por sua atuação no filme Love Letter, de 1995.

De acordo com a BBC, o corpo foi encontrado na casa dela por um amigo que foi procurá-la para ir em um compromisso de trabalho. Ele chegou a chamar uma equipe médica, mas ela já estava sem vida.

"Lamentamos profundamente ter que anunciar isso a todas as pessoas envolvidas que sempre cuidaram dela e a todos os fãs que a apoiaram, mas este incidente foi tão repentino que nós também ficamos chocados e tristes. No momento, estamos investigando a causa da morte e outros detalhes", informou a equipe dela.

Miho deixou um filho, fruto do relacionamento com o músico Hitonari Tsuji.

Morte de ator de Doramas

O ator sul-coreano Song Jae-rim faleceu no dia 12 de novembro de 2024 aos 39 anos. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, ele foi encontrado morto em um apartamento em Seul, na Coreia do Sul. A causa da morte ainda não foi revelada.

Segundo noticiou a Yonhap News, Song foi encontrado morto por um amigo por volta das 12h30. Eles tinham planos de almoçar juntos. Ainda de acordo com a agência, a polícia afirmou que não havia sinais aparentes de crime no local e que uma carta foi encontrada.

Song Jae-rim começou sua carreira como modelo. Em 2009, decidiu apostar na atuação e estreou em Actresses. Ele também esteve no elenco de alguns K-drama, as produções de dramas coreanos, incluindo The Moon Embracing the Sun e Unkind Ladies. Além da série de TV Two Weeks, Song Jae Rim fez parte da 4ª temporada do reality show We Got Married.