Morre Alain Delon, ícone do cinema francês, aos 88 anos

O ator Alain Delon faleceu aos 88 anos de idade. A morte dele aconteceu neste domingo, 18, em sua casa em Douchy-Montcorbon, na França, informou a agência de notícias AFP. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte.

Ele vivia recluso desde 2019, após sofrer um AVC. Inclusive, ele expressou sua vontade de se submeter ao suicídio assistido.

O artista foi um ícone do cinema francês e conquistou fãs ao redor do planeta. Tanto que a morte dele foi lamentada publicamente por personalidades. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse: "Alain Delon interpretou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Emprestando seu rosto inesquecível para sacudir nossas vidas. Melancólico, popular, reservado, ele era mais do que uma estrela: era um monumento francês".

Alain Delon explicou a decisão de antecipar sua morte

Desde abril, por decisão judicial, Alain Delon não pode tomar decisões sobre sua própria vida, tendo sido considerado incapaz devido às limitações cognitivas segundo o Portal Terra. Em uma de suas últimas declarações, o ator explicou a escolha: “Tomei minha decisão há muito tempo, acho que minha vida tem sido linda, mas também muito difícil”, disse.

“Nunca gostei de envelhecer, todas essas dores e dificuldades que tenho que enfrentar diariamente me deixam imóvel diante de tudo”, desabafou o ator, que agradeceu o apoio de seus admiradores dirante de sua esoclha: “Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram grande apoio”, ele declarou.

Filha mostrou uma das últimas fotos do ator

Anouchka Delon, uma de suas herdeiras, compartilhou uma foto rara do pai. Em suas redes sociais, Anouchka, que enfrenta uma disputa com seus irmãos pela herança do pai, divulgou uma rara foto do ator: “Porque não importa o que aconteça, como dizem "o show tem que continuar! Delon sempre será Delon. Sempre lindo. Sempre impecável. Sempre elegante. Como um bom vinho”, a filha exaltou o pai.