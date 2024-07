Como está Alain Delon? Ator reaparece após pedir para antecipar sua morte

Galã francês Alain Delon, que solicitou eutanásia para antecipar sua morte, teve seu pedido negado e reapareceu após meses de reclusão

Alain Delon, o ator francês que havia solicitado eutanásia para antecipar sua morte, reapareceu após meses de reclusão. Anouchka Delon, uma de suas herdeiras, compartilhou uma foto rara do pai, que tem estado afastado da mídia desde que teve seu pedido negado pela justiça e foi proibido de tomar decisões sozinho.

Em suas redes sociais, Anouchka, que enfrenta uma disputa com seus irmãos pela herança do pai, divulgou uma rara foto do ator: “Porque não importa o que aconteça, como dizem "o show tem que continuar! Delon sempre será Delon. Sempre lindo. Sempre impecável. Sempre elegante. Como um bom vinho”, a filha exaltou o pai.

Na legenda, ela também fez questão de reforçar que seu pai aprovou a publicação da foto: “Como eu achei lindo. Ele também se achou bonito. Com a aprovação dele como sempre”, ela explicou a decisão de compartilhar um registro inédito de Alain, que vive recluso desde que enfrentou um duplo acidente vascular cerebral em 2019.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anouchka Delon (@anouchkadelon)

Poucos anos após o derrame, o ator, conhecido por seus papéis em filmes como 'O Leopardo', 'O Eclipse' e 'O Assassinato de Trotsky', tomou a decisão de solicitar eutanásia devido às sequelas do episódio, das quais nunca conseguiu se recuperar. Na Suíça, onde mora, o suicídio assistido é permitido, mas seu pedido foi negado, já que ele está sob 'curadoria reforçada'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anouchka Delon (@anouchkadelon)

Alain Delon explicou a decisão de antecipar sua morte

Desde abril, por decisão judicial, Delon não pode tomar decisões sobre sua própria vida, tendo sido considerado incapaz devido às limitações cognitivas segundo o Portal Terra. Em uma de suas últimas declarações, o ator explicou a escolha: “Tomei minha decisão há muito tempo, acho que minha vida tem sido linda, mas também muito difícil”, disse.

“Nunca gostei de envelhecer, todas essas dores e dificuldades que tenho que enfrentar diariamente me deixam imóvel diante de tudo”, desabafou o ator, que agradeceu o apoio de seus admiradores dirante de sua esoclha: “Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram grande apoio”, ele declarou.

Rita Lee considerou antecipar sua morte:

Rita Lee deixou diversas confissões em sua autobiografia, incluindo uma sobre não querer tratar o câncer de pulmão assim que o descobriu. Na obra "Rita Lee: Outra Biografia", a cantora, que faleceu em 8 de maio, aos 75 anos, contou que considerou a eutanásia ao descobrir a doença. Principalmente pelo trauma de ter visto sua mãe sofrer com a mesma enfermidade; confira o relato.