Miá Mello fala sobre efeito Divertida Mente 2: ‘Mando áudio para filhos de amigos’

Miá Mello (43) empresta sua voz para Alegria, personagem de Divertida Mente 2, animação da Pixar que se tornou um grande sucesso de bilheteria neste ano. Assim como no primeiro filme lançado em 2015, ela dubla com maestria, o que faz ser aplaudida por adultos e crianças de todo o Brasil.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta que amigos e filhos de amigos são seus maiores fãs, claro, depois dos filhos, Nina e Antônio. Ela fala sobre o convite dos estúdios para repetir o trabalho no filme e chama atenção para a mensagem passada nas telonas.

"Nossa, foi muito incrível. Primeiro que assim, qualquer convite da Pixar já tem um peso, né? Eu assisti todos os filmes, meus filhos são fãs, então já é um convite muito especial. Agora, fazer Alegria vem junto, assim, uma coisa tão legal, porque, nossa, o que eu mando de áudio para filho de amigo meu imitando, mandando, falando o nome. E quando as pessoas chegam até mim pra falar, 'cara, eu amo Alegria, eu amo Divertida Mente'. É uma, eu sempre falo isso, é uma vibe tão boa, porque é uma personagem muito fofa", diz.

Apesar de ser fofa como a atriz diz, a personagem por incrível que pareça coleciona haters nas redes sociais. Miá revela que acompanha todo o universo do filme e conta que se surpreendeu ao notar os comentários desagradáveis.

"Eu já vi que tem, ela tem haters, eu amo. [Eles falam] Eu odeio alegria, ela me irrita. É porque ela é muito alegre mesmo. Então tem ali um lugar que dá uma raivinha. Mas eu me identifico demais, assim, eu sou uma pessoa que sou muito alegre, que estou sempre falando rápido e animada. E falo muito, então, em algum lugar, assim, eu acho que foi uma junção assim, muito feliz que eu tive que emprestar a minha voz para a alegria", explica.

Miá confessa admiração pela Ansiedade, outra personagem de Divertida Mente. "Mas óbvio a ansiedade tá lá total também. Eu acho que, aliás, eu amei essa dupla nova da alegria e da ansiedade. E é fofa que ela coloca ela numa cadeirinha de massagem e fala: 'fica aí'. Isso é super útil, ela é tão relaxada. Ela tem uma energia meio ansiosa, a alegria, ela é pra cima, ela é animada, ela fala. Elas combinam muito, então é isso assim, acho que é um filme que fala muito sobre a importância de todas as emoções", fala.

"Eu lembro que no começo quando a gente começou a divulgar o Divertida Mente 2, eles falavam muito sobre isso, que não é um filme pra falar sobre saúde mental, claro, que abre um diálogo imenso. E é inclusive um filme que ajuda a abrir esse diálogo, não só com crianças, com adultos também. Tava lendo uma matéria assim, falando da importância desse tato, pra psicanálise, porque abriu frente de comunicação, de jeito de você dar nome e cara pras coisas, que às vezes são muito difíceis. Eu acho que também é um filme que fala sobre a importância da gente conseguir equilibrar, o equilíbrio. O equilíbrio é tudo. É, é o mais importante, gente", complementa a atriz.

