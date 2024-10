Marjorie Gerardi retrata casamento de Silvio Santos no cinema: 'Amava tanto ele que esqueceu de si'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marjorie Gerardi aponta filme de Silvio Santos como oportunidade para reconhecimento da primeira esposa do apresentador

Em cartaz nos cinemas com filme sobre sequestro sofrido por Silvio Santos (1930-2024) em 2001, a atriz Marjorie Gerardi (35) dá vida à Cidinha Vieira, primeira esposa do apresentador, que viveu um casamento ofuscado pelo império midiático do ícone da televisão brasileira. Em entrevista à CARAS Brasil, Marjorie revela como encontro com Cintia Abravanel (61) ajudou no processo de criação da personagem e reforça importância do longa para reconhecimento da história de Cidinha: "Amava tanto ele que esqueceu de si", diz.

Para a intérprete, a parte mais difícil de toda preparação foi, justamente, entender como contar a história de uma mulher que nunca havia sido reconhecida para além da primeira página. "Fiquei muito tempo pensando e refletindo sobre isso quando peguei este papel. Fazer uma personagem que foi morrendo aos poucos, se apagando com o tempo, se desfazendo até não aguentar mais", compartilha.

Por isso, Marjorie vê a história contada nas telas como a oportunidade para o grande público conhecer a história de Cidinha: "Tenho uma meta de levar a história dela para muita gente e tenho muito orgulho de ter feito parte da história do Silvio com este filme. Ajudar a mostrar para todo o Brasil quem foi ele, sua trajetória, sua genialidade e seu esforço infinito em ser um grande comunicador, além das consequências disso tudo: que amor e persistência levam ao sucesso, mas tem seu preço", aponta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARJORIE GERARDI (@marjoriegerardi)

Na preparação para viver a esposa do apresentador conhecida por ter morrido muito jovem, a atriz leu duas biografias sobre a vida de Silvio Santos e decidiu buscar informações sobre Cidinha na fonte: foi conversar com Cintia Abravanel, filha mais velha do apresentador, fruto de seu primeiro casamento.

O contato com Cintia, segundo Marjorie, foi essencial para construir uma Cidinha que se assemelhasse em muitos aspectos à mulher real, completamente apaixonada pelo marido: "Como a história dela sempre foi muito silenciada, senti que eu precisava ir atrás de quem viveu com ela de perto, alguém que tinha amor por ela", explica a decisão.

"Cintia me recebeu muito bem, tomamos um café ali perto do parque do Ibirapuera. Nunca vou me esquecer daquela tarde, lembro de cada segundo da nossa conversa. Estava emocionada demais ouvindo as histórias: 'Minha mãe era loucamente apaixonada pelo meu pai', essas palavras foram a Cintia quem me falou. 'A característica mais marcante era essa. Todos os olhares que ela trocava com o Neco, apelido carinhoso que deu para ele, era de muito amor, muito'", conta a intérprete sobre a conversa.

A atriz também destaca o trabalho da preparadora e do diretor no resultado final de seu trabalho: "A Lis Fortinguerra, preparadora incrível do filme, ouviu super atenta as minhas informações e conseguiu me ajudar a colocar o que eu tinha nas cenas que eu tinha no filme, e o Marcelo Antunez, diretor do filme, me ouviu também e me ajudou a mergulhar fundo na Cidinha".

No longa, Morjorie contracena com Vinicius Ricci (32), que vive Silvio em sua fase mais jovem, e Rodrigo Faro (50), que interpreta o apresentador mais velho. Assim como Silvio, Cidinha também passa por muitas fases no longa, que foram exibidas pela atriz por pequenos detalhes.

"A minha construção da personagem Cidinha foi pensada em duas partes: no início, ao lado do Vinicius, a relação é marcada pelo primeiro amor, muito entusiasmo, juventude e paixão. Ela chega no começo da tristeza com a dor de ter que ser escondida. Já com o Rodrigo Faro, a dinâmica muda para algo mais complexo, mais amadurecido, mas também com as feridas que o tempo e as escolhas impuseram", compartilha.

Como um dos momentos que mais marcaram, Marjorie destaca "o momento em que ela entende que ele não vai assumir verdadeiramente uma relação com ela. Sinto que ela envelhece muitos anos em pouco tempo".

"Ela vai entristecendo, se sentindo sozinha, ela foi vendo e se fingindo de cega para muitas coisas delicadas. Na época, ele não assumia o casamento publicamente porque ele queria criar uma expectativa nas fãs, de que elas poderiam um dia se casar com ele. Uma prática comum naquela época. Mas ela, por amar demais, foi morrendo aos poucos por dentro", analisa.

Aproveitando o momento com Silvio, a intérprete se prepara para a estreia de outros trabalhos: no cinema, o filme MMA - Meu Melhor Amigo, com Marcos Mion, e Por um Fio, com a história do Dr. Drauzio Varella. Na televisão, Marjorie estará em Aqueles Dias, onde vai interpretar Tarsila do Amaral na semana de arte moderna — isso tudo enquanto filma o longa Festa do Peão de Barretos - O Filme, em que dá vida à Ana Amélia, uma moça da roça que sonha em ser cantora.

"Feliz demais", destaca a atriz pelas oportunidades. "Está sendo lindo demais, realizando muitos sonhos com esse trabalho", completa.