Marjorie Estiano revela detalhes de sua personagem no filme ‘Abraço de Mãe’

Marjorie Estiano atua no filme de terror brasileiro ‘Abraço de Mãe’ e revela qual é o contexto de sua personagem no projeto: ‘Trauma na infância’

A atriz Marjorie Estiano está no elenco do filme de terror brasileiro Abraço de Mãe, da produtora Lupa Filmes. O trailer oficial do projeto foi divulgado nesta semana e revelou novos detalhes sobre a história. Tanto que a estrela contou qual é o contexto da trama de sua personagem.

A história se passa durante a enchente de fevereiro de 1996 no Rio de Janeiro, que serve como pano de fundo para o terror psicológico da personagem Ana (Marjorie Estiano), uma bombeira que luta para sobreviver.

"A Ana, a personagem que interpreto, viveu um trauma na infância com o qual não conseguiu lidar e foi adiante, negando o impacto daquela história. O recorte do filme vem justamente trazer essa colisão do passado com o presente, trazendo reflexões sobre o papel desse atravessamento, desse enfrentamento na nossa saúde e na vida", disse a atriz.

Leia a sinopse do filme Abraço de Mãe:

"Em fevereiro de 1996, durante um dos temporais mais impiedosos que atingiu a cidade do Rio de Janeiro, uma equipe dos bombeiros recebe um chamado para evacuar um asilo com risco de desabamento. Ana, uma jovem bombeira afastada após sofrer um ataque de pânico em uma operação, se vê retornando à sua antiga equipe de resgate. Ao chegarem ao local, os bombeiros descobrem que os misteriosos moradores do asilo têm outros planos com a chegada da chuva. Ana terá que enfrentar seu próprio passado para sobreviver e salvar os outros antes que seja tarde demais".