Após dividir opiniões ao chamar Fernanda Torres de 'nepobaby', Lívian Aragão esclareceu o ocorrido e ressaltou admiração pela atriz nas redes sociais

Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para se posicionar após ser alvo de críticas na internet. A atriz gerou debate ao chamar Fernanda Torres de 'nepobaby' enquanto a parabenizava pela vitória no Globo de Ouro, na categoria de 'Melhor Atriz de Filme de Drama'.

"Dia de muita emoção pros nepobabies. Fernanda, a gente te ama", escreveu Lívian nos stories do Instagram. Após ser questionada, ela explicou o significado do termo em questão: "Basicamente, é quando você é de uma família que tem conexões, privilégios e etc".

"Marginalizam muito essa palavra. Na verdade, nepobaby não é demérito nenhum. Primeiro, que você não escolheu nascer nessa família; segundo, que você teve oportunidades, e tudo bem. Agora, você vai usar essas oportunidades ou não? Eu acho que a Fernanda Torres abraçou essas oportunidades, batalhou e finalmente teve um reconhecimento, até mesmo internacional", elogiou a influenciadora.

Na sequência, Lívian ressaltou a homenagem que fez para Fernanda Torres. "Foi um marco histórico, trouxe visibilidade não só pra ela, como para o nosso país. A vitória foi mais do que merecida, tem que celebrar mesmo. Sendo ou não um nepobaby, o importante é você ser feliz”.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz também dedicou uma postagem à Fernanda. "Uma noite histórica para @oficialfernandatorres e pra todo o Brasil! Que LINDO ver esse momento! O talento tá no sangue", declarou.

Lívian Aragão comenta vitória de Fernanda Torres. Foto: Reprodução/Instagram

Profissões

Filha de Renato Aragão e Lilian Aragão, a jovem Lívian Aragão abriu uma caixinha de perguntas dos fãs nas redes sociais e se deparou com uma questão sobre sua profissional. Um internautas quis saber: O que ela faz da vida? Então, a morena contou quais são suas profissões e seus principais trabalhos no dia a dia.

Lívian contou que seu trabalho envolve arte em várias funções no universo da comunicação. Tanto que ela é atriz, influenciadora digital, comunicadora, mentora, roteirista e diretora. "Eu amo essa pergunta: O que você faz da vida? Eu vou ter que responder: Depende do dia. Sabe aquela coisa de mil e uma utilidades? Então, eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo e, dependendo do dia, eu estou focando em uma coisa diferente. Muitas das coisas que eu faço, eu não posto aqui. Eu gosto de postar o lado criador de conteúdo, influenciadora, atriz. Estou sempre aqui compartilhando dicas de viagem, cabelo, lifestyle, de comida, receitas”, disse ela.

E completou com o seu lado mais discreto da profissão. "Vocês conhecem parte do meu lado comunicadora. A outra parte eu acabo não postando muito porque é algo mais pessoal. Eu trabalho muito com mentorias, ajudando as pessoas a destravar a comunicação, poder se comunicar melhor, entender seus sentimentos, como pode usar a voz e a comunicação a seu favor. O que eu quero é que as pessoas fiquem bem, melhorem, essa é a minha missão de vida. E eu também dou curso de produção de conteúdo e criatividade. Nas horas vagas, eu também trabalho como roteirista, como diretora, como atriz, que vocês conhecem”, declarou.

