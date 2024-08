Lívian Aragão posta foto rara ao lado do namorado. Veja!

Lívian Aragão está curtindo uma viagem para os Estados Unidos e fez questão de compartilhar uma foto rara ao lado do amado

Atualmente, Lívian Aragão está curtindo uma viagem para os Estados Unidos ao lado do namorado Pedro Roberto. O casal está em Orlando aproveitando muito os parques do Walt Disney World.

Discreta, a filha de Renato Aragão não costuma compartilhar fotos com o amado nas redes sociais. Porém, nesta quinta-feira, 15, ela postou no Instagram um carrossel de fotos e vídeos do seu e surgiu sorridente ao lado do namorado.

Lívian e Pedro foram conhecer a nova área temática de Star Wars do parque Hollywood Studios e em um dos vídeos Lívian surgiu chorando emocionada. "Quando eu era criança, sempre imaginei que ia ter um brinquedo muito realista do Star Wars", disse ela, enxugando as lágrimas.

Na legenda da publicação, a famosa ainda comentou sobre a importância do filme em sua vida. "Eu já disse que amo Star Wars hoje? Dia de conhecer as atrações novas no Hollywood Studios. A Lívian mais nova está muito emocionada com as atrações novas da Disney e hoje em especial me emocionei com a área do Star Wars. Quando visitávamos a Disney, eu sempre fazia questão de me vestir de algum personagem e a Princesa Leia era minha preferida do Star Wars. Que felicidade estar aqui", escreveu ela.

Declaração

Lívian Aragãousou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe Lilian Aragão, que completou mais um ano de vida e ela fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha de Renato Aragão compartilhou uma sequência de cliques ao lado da aniversariante, incluindo algumas em que aparece criança no colo da mãe, e a parabenizou com uma bela mensagem.

"Celebrando mais um ano de vida da pessoa mais especial da minha vida. Minha companheira, conselheira, melhor amiga, mãe… dona das melhores risadas, das receitas mais aleatórias e dos abraços mais quentinhos. Que felicidade poder celebrar mais um ano de vida ao seu lado! Obrigada por ser você. Feliz aniversário", declarou a Lívian na legenda da publicação.