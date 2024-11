Leticia Spiller define o filme Inexplicável: ‘Traz uma mensagem de esperança’

A atriz Leticia Spiller aparece em fotos do seu novo filme, chamado Inexplicável, e fala sobre a mensagem do projeto

A atriz Leticia Spiller está com novidade em sua carreira. Ela gravou o filme Inexplicável e adorou a mensagem que o projeto transmite para os telespectadores.

Em contato com a CARAS, a estrela falou sobre o longa-metragem. “Este filme vai além de um trabalho profissional. Ele nos leva para uma frequência maior. Traz uma mensagem de esperança, pois em uma situação extrema, a única coisa que nos resta é acreditar”, disse ela.

O filme Inexplicável foi dirigido por Fabrício Bittar e estreia no dia 5 de dezembro nos cinemas.

Letícia Spiller revela momento marcante de filme inspirado em história real

Ao lado de Eriberto Leão (52), Letícia Spiller (51) protagoniza o filme Inexplicável, que chega aos cinemas em novembro deste ano. A trama é inspirada na história real de um jovem paraibano que superou a morte —deixando os médicos sem explicação— e promete emocionar o público.

Letícia Spiller interpreta Yanna, mãe do jogador mirim paraibano Gabriel Varandas (19). Após conquistar um título de campeão no futsal, aos 8 anos, ele enfrentou graves complicações de um tumor no cérebro e de uma meningite e, em 2013, chegou a ser dado como morto após uma parada cardíaca. Porém, o jovem se recuperou sem explicação médica.

A atriz revela que, durante a preparação para o filme, teve a oportunidade de conhecer a família do atleta. "Foi uma experiência muito emocionante, que trouxe uma profundidade única ao nosso trabalho. Desde então, me considero amiga da Yanna, dessa força, dessa potência que é essa mulher e mãe dedicada", diz, em entrevista à CARAS Brasil. Veja mais detalhes.