Leitura labial revela o que Demi Moore disse ao perder o Oscar para Mikey Madison

Uma das categorias mais esperadas do Oscar 2025 pelos brasileiros era a de Melhor Atriz. Isso porque a atriz brasileira Fernanda Torres disputava a estatueta contra Demi Moore, Mikey Madison, Karla Sofía Gascón e Cynthia Erivo. A vencedora foi Mikey Madison, que atuou no filme Anora. Logo que o nome dela foi anunciado, a reação de Demi Moore deu o que falar na internet .

Demi Moore era a favorita de muitos críticos para receber o Oscar de Melhor Atriz em 2025 por sua atuação em A Substância, mas não levou o prêmio. Com isso, os olhares estavam em sua reação. Tanto que uma especialista em leitura labial revelou o que ela disse ao perder a estatueta .

Ao ver o nome de Mikey ser anunciado, Demi teve uma expressão que parecia de decepção e logo aplaudiu a concorrente. Segundo a especialista em leitura labial Nicola Hickling, a atriz veterana disse: “Legal”. Porém, ela não sorriu. A especialista ainda apontou que Demi balançou a cabeça levemente, o que pode ser visto como um esforço para se manter dentro do protocolo .

jack antonoff’s reaction to mikey madison winning best actress over demi moore 😭😭 pic.twitter.com/5va9W4PMx0 — madison ☾ .*・。゚ (@LDRcoven) March 3, 2025

O discurso da vitória de Mikey Madison

Mikey Madison conquistou o prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025 por sua atuação no filme Anora. Ao subir no palco para receber seu troféu, ela fez um discurso de agradecimento.

“Isso é muito surreal. Eu cresci em Los Angeles, mas Hollywood sempre pareceu tão distante para mim, então estar aqui, de pé nesta sala, é realmente incrível. Eu só quero reconhecer e homenagear a comunidade de profissionais do sexo. Sim. Vou continuar apoiando e sendo uma aliada. Todas as pessoas incríveis, as mulheres que tive o privilégio de conhecer daquela comunicado foram um dos destaques desta experiência incrível. Eu também só quero reconhecer o trabalho atencioso, inteligente, bonito e de tirar o fôlego dos meus colegas indicados. Estou honrada em ser reconhecida ao lado de vocês. Este é um sonho que se tornou realidade, provavelmente, vou acordar amanhã”, disse.

