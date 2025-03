Mãe de ex-ator da Globo vibra com eliminação de Gracyanne no BBB: 'Lágrimas de crocodilo'

Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 18; a musa fitness recebeu 51,38% dos votos do público no Paredão

Gracyanne Barbosa (41) foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 18, com 51,38% dos votos do público. Apesar da disputa acirrada com Eva(31), a eliminação da musa fitness deixou diversos telespectadores satisfeitos e, dentre eles, a mãe de Sergio Hondjakoff (40), ex-ator da Globo.

Carmen Lucia Hondjakoff comentou em uma publicação da CARAS Brasil e demonstrou que estava satisfeita com o resultado da última eliminação do BBB . Para ela, Gracyanne não estava sendo verdadeira durante o confinamento.

"Famosa 'lágrimas de crocodilo'", começa a mãe do ator, conhecido por ter interpretado o Cabeção de Malhação. "O povo está cansado de ser enganado e bancar o otário, feito no ultimo BBB. O tal do Davi enganou geral, menos a mim", completou ela, citando Davi Brito(22), campeão do BBB 24.

Leia também: Guilherme e Renata têm disputa acirrada por favoritismo após briga no BBB 25; veja parciais

Gracyanne enfrentava a bailaria Eva e a ex-ginasta Daniele Hypolito(40) no Paredão da semana. A musa fitness acabou na berlinda após ter sido indicada diretamente pelo Líder, Guilherme(27), no último domingo, 16.

"O que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. E se a gente não lembra as nossas falas pega muito mal aí fora. E é um dos principais motivos para eu indicar a Gra ao Paredão", justificou o brother.

Ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, Gracyanne agradeceu pela oportunidade. "Eu não imaginava que eu iria viver tantas coisas e mexer em lugares que eu achei que iriam ficar guardados para sempre. Eu posso dizer que sou uma nova pessoa. Eu sinto que não preciso me envergonhar de nada, a minha trajetória me trouxe até aqui. Estou feliz."

Leia mais em: Cida, do BBB 4, revela detalhes de golpe e abre o coração sobre perdão: 'Era inexperiente'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO BBB EM SEU PERFIL OFICIAL DO INSTAGRAM: