Fernanda Torres prestigia desfile com look elegante após ser indicada ao Oscar

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres capricha na escolha do look para marcar presença em desfile da Chanel em Paris

A atriz Fernanda Torres esteve em Paris, na França, nesta semana para prestigiar um evento de moda internacional. Ela marcou presença no desfile de alta-costura da Chanel e atraiu os olhares para o seu look elegante.

A artista apareceu com um look longo com detalhes em branco da coleção Métiers d’Art 2025, desfilada no West Lake, na China, em dezembro de 2024. O modelito destacou o estilo de Torres, que prefere looks minimalistas e em tom de preto.

Atualmente, Fernanda Torres está no exterior para participar da campanha de divulgação do filme Ainda Estou Aqui, que está na lista de indicados ao Oscar 2025. Ela concorre na categoria de Melhor Atriz e o filme está nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Há poucas semanas, a atriz brasileira venceu a categoria de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro.

Fernanda Torres - Foto: Getty Images

Fernanda Torres fala sobre o Oscar

A atriz Fernanda Torres comoveu os brasileiros ao falar em um vídeo sobre sua indicação ao Oscar 2025. Horas depois da indicação se tornar pública, a artista compartilhou um depoimento em vídeo no Instagram. Com a voz trêmula e emocionada, ela fez seus agradecimentos e falou da alegria de ser indicada ao Oscar como sua mãe, a atriz Fernanda Montenegro.

"Queridos, não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter e a generosidade que ele teve comigo nesse filme. O fato do nosso filme estar indicado não só para Filme de Língua Estrangeira, mas Melhor Filme do Ano… Isso é uma coisa inimaginável”, disse ela.

E completou: "Queria agradecer a equipe toda, minha família do filme, meus filhos no filme, ao Selton, a toda a equipe. Foi um filme que a gente fez na felicidade. Acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária, chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo, e ao Marcelo Paiva, que escreveu o livro extraordinário e nos possibilitou fazer esse filme”.

"Eu jamais vou esquecer, é uma coisa histórica, é uma coisa emocionante para mim pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter. E também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, a cultura brasileira, um filme falado em português. Estou muito emocionada e muito surpresa. Queria dizer que eu amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, pro Walter e todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Um beijo imenso, estou muito feliz, muito assustada, muito orgulhosa e viva Eunice Paiva”, finalizou.

A cerimônia de entrega do Oscar 2025 será no dia 2 de março de 2025.

