Diretor palestino vencedor do Oscar desaparece após agressões, diz cineasta

Vencedor do Oscar 2025, o palestino Hamdan Ballal teria sido atacado em sua casa por colonos israelenses; entenda o caso

Hamdan Ballal, co-diretor do documentário 'Sem Chão', vencedor do Oscar 2025, teve sua casa invadida por colonos israelenses e estava desaparecido desde então. A notícia foi comunicada pelo cineasta Yuval Abraham, amigo pessoal do profissional e um dos diretores do filme.

Por meio das redes sociais, Abraham informou que o colega de profissão teria sofrido graves agressões durante o ataque. "Um grupo de colonos acabou de linchar Hamdan Ballal, co-diretor do nosso filme Sem Chão. Eles o espancaram e ele tem ferimentos na cabeça e no estômago, sangrando. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram. Nenhum sinal dele desde então", publicou.

Na madrugada desta terça-feira, 25, o diretor retornou às redes sociais para contar que Hamdan Ballal foi encontrado e, em breve, estará com seus familiares. "Depois de ficar algemado a noite toda e espancado em uma base militar, Hamdan Ballal agora está livre e prestes a voltar para casa com sua família", escreveu Yuval Abraham em seu perfil.

Vencedor do Oscar de Melhor Documentário, 'Sem Chão' foi representado no palco por Basel Adra e Yuval Abraham. Em seu discurso, ele pediu o fim do genocídio do povo palestino.

"Fizemos esse filme, palestinos e israelenses, porque, juntos, nossas vidas são mais fortes. Estamos vendo a destruição de Gaza e seu povo, e isso precisa parar. Israel foi atacada em 7 de outubro, mas quando vejo Gaza, vejo meus irmãos, mas não somos iguais. Vivemos em um regime em que eu tenho liberdade sob a lei civil, e ele [Basel] atende à lei militar, que destrói a vida dele e ele não consegue controlar a sua vida", declarou Abraham.

"Existe uma situação política, um caminho diferente, sem supremacia, com direitos nacionais para os dois povos. E a política estrangeira deste país [EUA] está ajudando a impedir que esse caminho seja tomado. E por quê? Não dá para ver que nós dois somos unidos? O meu povo só vai ficar seguro se o povo do Basel estiver livre e seguro. Existe uma outra forma de fazer as coisas. Não está tarde demais", completou o diretor.

