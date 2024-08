Família de Alain Delon decide não atender ao último pedido dele. Saiba o que é

Alain Delon fez um último pedido inacreditável e a família dele revelou que não vai atender: ‘Não se preocupem'

O ator Alain Delon faleceu no último domingo, 18, e deixou um último pedido para a sua família. Porém, os parentes dele decidiram que não vão fazer o que ele pediu por causa da crueldade do pedido.

Em vida, Alain pediu que sua família sacrificasse o cachorro dele, Loubo, para que os dois fossem sepultados juntos por causa da grande proximidade entre eles. “Eu tive 50 cães na minha vida, mas tenho um relacionamento especial com ele. Ele sente a minha falta quando eu não estou lá. Se eu morrer antes do meu cão, pedirei ao veterinário que partamos juntos. Receberá uma injeção para que morra em meus braços. Prefiro isso a saber que ele poderá morrer na beira do meu túmulo com tanto sofrimento”, disse ele em 2018.

Porém, a família negou que vá fazer isso. “Não se preocupem com Loubo! Ele tem seu lar e sua família. Não será sacrificado”, informaram.

A morte de Alain Delon

O ator Alain Delon faleceu aos 88 anos de idade. A morte dele aconteceu neste domingo, 18, em sua casa em Douchy-Montcorbon, na França, informou a agência de notícias AFP. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte.

Ele vivia recluso desde 2019, após sofrer um AVC. Inclusive, ele expressou sua vontade de se submeter ao suicídio assistido.

O artista foi um ícone do cinema francês e conquistou fãs ao redor do planeta. Tanto que a morte dele foi lamentada publicamente por personalidades. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse: "Alain Delon interpretou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Emprestando seu rosto inesquecível para sacudir nossas vidas. Melancólico, popular, reservado, ele era mais do que uma estrela: era um monumento francês".