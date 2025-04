Grazi Massafera relembra trajetória na Rede Globo: 'Me realizei'

Grazi Massafera relembrou a sua trajetória na Rede Globo. Após participar do Big Brother Brasil, a famosa conseguiu mostrar seu talento como atriz

Em suas redes sociais, Grazi Massafera sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, a atriz fez questão de mostrar o look escolhido para a festa em comemoração aos 60 anos da Rede Globo. A famosa postou com um vestido midi vermelho e bem justinho.

Na legenda, Grazi relembrou sua trajetória da emissora. A artista participou do Big Brother Brasil 5, sendo vice campeã, e depois pôde mostrar o seu talento como atriz, colecionando sucessos.

"Hoje é dia de comemorar os 60 anos da TV Globo. O BBB me abriu caminhos e me levou para o outro lado da telinha – e com muita disciplina, permaneci de carteira assinada por 16 anos. Lá, provei a mim mesma que trabalho árduo e esforço podem realizar sonhos. E sonhei alto. Mais que isso: me realizei na Globo, me desafiei, me descobri e me tornei atriz. Escolhi, enfim, minha profissão, minha vocação, que me move, me faz feliz, me cura e me dá norte, além de pagar minhas contas! E, assim, tenho um motivo a mais para comemorar: além de assistir, eu também posso ajudar a contar histórias. E fico muito feliz por esse encontro. Parabéns", escreveu ela.

Grazi Massafera está escalada para interpretar Amirinda em Três Graças, novela que deve estrear na emissora no final deste ano.

Preparativos para a festa

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, acontece a festa em comemoração aos 60 anos da Rede Globo e a atriz mostrou que ela mesma decidiu ficar responsável pela sua produção.

No vídeo publicado por ela, Carol começa fazendo ondas nos cabelos. Em seguida, a famosa preparou a sua pele com base e corretivo. Além disso, a artista apostou em uma sombra marrom e um delineado azul nos olhos.

Para completar, ela apostou em muito blush e um batom rosa claro. "Quer se maquiar comigo... mas tem que ser rapidinho, topa? PS: hoje não dá tempo, mas amanhã eu boto no stories os produtinhos que usei, tá?", escreveu ela na legenda da publicação.

Atualmente, Carolina Dieckmann está no ar como a Leila em Vale Tudo, novela exibida na faixa das 21h pela emissora.

