Fábio Assunção encarou dieta restrita para viver novo personagem

Fábio Assunção encarou uma dieta super restrita para viver seu novo personagem Elias no filme Motel Destino, que estreia na próxima quinta-feira

Na próxima quinta-feira, 22, estreia o filme Motel Destino, protagonizado por Fábio Assunção. O ator interpreta Elias, um homem perigoso e cheio de camadas.

Para encontrar a essência do personagem, o artista precisou fazer uma dieta restrita e passar por um período de isolamento. Durante três meses, Fábio ingeriu apenas ovos. Ele ingeria quatro ou cinco ovos pela manhã e mais nada ao longo do dia. "Fui perdendo massa magra. A frequência também foi baixando, fui ficando mais silencioso. E, assim, fui encontrando o personagem", disse ele, que perdeu 10kg.

Além disso, Fábio Assunção ficou isolado por dois meses em uma casa em Beberibe, no Ceará, para experimentar a solidão vivenciada pelo personagem.

O longa é ambientado em um estabelecimento de beira de estrada no litoral cearense. A trama gira em torno de Heraldo (Iago Xavier), um jovem de origem humilde que chega ao Motel Destino e transforma radicalmente a vida dos que ali habitam. O motel, administrado pelo temperamental Elias (Fábio Assunção) e sua esposa Dayana (Nataly Rocha), torna-se o palco onde as crônicas da realidade brasileira se entrelaçam.

Surpresa

O ator Fábio Assunção participou do programa Encontro e se emocionou com uma surpresa do filho, João, fruto de seu antigo relacionamento com Priscila Borgonovi. O herdeiro do artista, de 21 anos, apareceu na atração da TV Globo e arrancou os telespectadores que acompanhavam o momento ao vivo.

Na ocasião, a apresentadora Patrícia Poeta iniciava o assunto sobre paternidade. Além do jovem, Fábio também é pai de outras duas meninas: Ella, de 13 anos, de sua relação com Karina Tavares, e Alana, de três, fruto do casamento com Ana Verena. "São três conversas, três papos completamente diferentes", declarou o artista.

Em seguida, o famoso comentou a respeito da ótima relação que possui com o primogênito. De acordo com o ator, além de pai e filho, ele e João são grandes amigos e conversam sobre diversos assuntos. "Meu parceirão", disse.

Neste momento, o herdeiro de Fábio Assunção surpreendeu ao entrar no palco do programa. "Estou escondidinho há horas, escutando suas risadas do outro camarim", brincou João. O momento fofíssimo, é claro, ficou entre os assuntos mais comentados da web.