Emocionante! Durante a cerimônia histórica do Oscar 2025, colar de Eunice Paiva esteve presente como forma de homenagem; saiba mais

A vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 foi um momento de grande emoção para os brasileiros, especialmente para Ana Lúcia Paiva. Presente na cerimônia em Los Angeles no último domingo, 2, Nalu revelou que usava um colar que pertenceu à sua mãe, Eunice Paiva - interpretada por Fernanda Torres - durante o anúncio de Melhor Filme Internacional.

"Na hora do anúncio, eu estava com a mão no peito, porque estava com o colar da minha mãe antes e não consegui tirar, porque deu um nó. Então pensei: 'Vou ficar com esse colar, porque mamãe não quer me deixar, quer ir comigo para o Oscar'", relembrou Nalu em contato com o Gshow, completando que segurou o colar, beijou a pedra e chorou de emoção quando saiu o resultado.

Filha de Eunice e Rubens Paiva, ela ainda ressaltou a importância do discurso do diretor Walter Salles, quando recebeu o prêmio. "Foi um momento maior do que eu, que representa nossa história. Walter, meu amigo de sempre, homenageando minha mãe na frente do mundo, isso é muito lindo", declarou Nalu.

Fernanda Torres visitou o túmulo de Eunice Paiva

Em novembro, Fernanda Torres foi agradecer "pessoalmente" Eunice Paiva por seu papel em "Ainda Estou Aqui" e fez uma publicação nas redes sociais. A atriz visitou o túmulo da mãe de Marcelo Rubens Paiva, que fica no Cemitério do Araçá, na região central de São Paulo, logo após a gravação do longa e resolveu dividir esse momento íntimo com o público depois de todo sucesso do filme, que foi a escolha do Brasil para concorrer a uma vaga ao Oscar 2025.

Na legenda, ela escreveu: "Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice".

É possível ver que na lápide dela está escrito: "Exemplo para a família e para a democracia brasileira", em uma alusão ao seu papel ativo na luta contra a ditadura militar, pelos direitos das famílias de desaparecidos e assassinados do regime, além da batalha pela causa indígena. Veja a foto.

