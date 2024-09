Demi Moore faz desabafo sobre busca pelo corpo ideal

Demi Moore relembrou que já fez inúmeros sacrifícios para atingir o corpo ideal e desabafou sobre os julgamentos nas redes sociais

Nesta semana, Demi Moore estreia o filme A Substância. No longa, a atriz de 61 anos interpreta uma celebridade que é demitida de um programa de TV por envelhecer.

Em uma entrevista ao jornal The Guardian, a famosa contou que já fez muitos sacrifícios em busca de um corpo ideal, como passar fome ou praticar horas de exercício físico. "É o que fiz comigo mesma, é ao que eu dei importância sobre mim, realmente é uma violência. Como nós podemos ser violentos com nós mesmos, o quão brutais", disse ela.

Demi também desabafou sobre os julgamentos nas redes sociais, mas garantiu que tenta não dar importância a isso. "Vivemos em uma época de grande julgamento. As pessoas podem julgar anonimamente umas as outras de maneiras muito cruéis. Sinto que esse julgamento é um reflexo da infelicidade de alguém, ou uma maneira de se valorizarem. Se dou muita importância, valor e poder, então vai ter um efeito em mim. Se não dou, não vai ter", disse.

Mamãe coruja

A atriz Demi Moore encantou os seguidores ao compartilhar fotos do passado e na atualidade ao lado da filha, Rumer Willis. A atriz e modelo é fruto do relacionamento da musa com o ator Bruce Willis. Os dois foram casados entre 1987 e 2000 e formaram um dos casais mais festejados de Hollywood.

Hoje, a filha do casal está completando 36 anos. Ela ganhou uma homenagem da atriz. "Rumer, você sempre será meu bebê! Feliz aniversário, meu amor! Para um ano novo além das expectativas. Te amo e te adoro", escreveu a atriz.

Nos comentários do post os fãs da atriz se encantaram com o antes e depois: “Não importa o quanto eles crescem… são sempre nossos bebês”, escreveu uma, “Vocês duas são lindas!! Parabéns para ela”, desejou outro, “Que fotos lindas, assim como vocês!”, exclamou uma terceira.