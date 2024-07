Camilla Camargo celebra gravação em aldeia indígena: ‘Afago na alma’

Camilla Camargo está no elenco do filme ‘A Caipora' e conta sobre a experiência das gravações em uma aldeia indígena

A atriz Camilla Camargo está com novidade em sua vida profissional. Ela aguarda ansiosa pelo lançamento do filme A Caipora, que já foi filmado e está na fase de pós-produção. Enquanto não chega a hora de ver o projeto na telona, ela relembra a fase das gravações, que tiveram até diárias em uma aldeia indígena.

"Fazer esse filme foi uma realização! Eu assisto muito suspenses policiais como CSI e Law and Order, e esse ainda tem um toque sobrenatural à lá Arquivo X mas, no caso, com elementos do nosso folclore brasileiro. Gravamos a maior parte das cenas em uma aldeia indígena em Guarulhos e também foi uma experiência que não esquecerei, o acolhimento das pessoas das pessoas que lá residiam foi um afago na alma em meio às gravações de cenas densas. Agora o longa está em pós-produção e mal posso esperar para vê-lo finalizado!", disse ela.

O filme A Caipora é um suspense brasileiro que envolve investigação criminal e elementos sobrenaturais. O filme é de Deivis Horbach e tem roteiro de Reinaldo Guedes. Na história, Camilla interpreta a investigadora Débora, que é a protagonista da história ao lado dos personagens de Kayky Brito e Nill Marcondes.

A investigadora tem traços de transtorno borderline e será envolvida no mistério da morte de dois jovens em uma mata local e também em outros crimes que surgem no meio da investigação. Com isso, a personagem Débora terá que buscar pistas para desvendar os mistérios.

Camilla Camargo mostra fotos dos bastidores do filme 'A Caipora' - Foto: Divulgação

Homenagem de Camilla Camargo para o filho

Camilla Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta semana seu filho mais velho, Joaquim, completou cinco anos e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro e o parabenizou. "Viva você, amor da minha vida. 5 anos que aprendi isso que é o amor maior do mundo, que me redescobri e que o amor tomou conta de mim", escreveu ela no começo do texto.

A filha de Zilu e Zezé Di Camargo completou a homenagem se declarando para o filho. "Te amo mais que tudo... obrigada por ser esse menino tão incrível, inteligente, alegre, gentil, e gente boa. Que sorte a minha de te ter na vida", finalizou.