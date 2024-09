Brad Pitt faz rara aparição com a namorada em tapete vermelho

Saiba quem é a nova namorada de Brad Pitt. Ele assumiu o namoro ao leva-la pela primeira vez em um red carpet internacional

O ator Brad Pitt é um homem apaixonado! Depois de viver um romance discreto, ele levou a namorada, Ines de Ramon, para um tapete vermelho no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, nesta semana. Os dois apareceram juntos na noite de domingo, 1º, no primeiro evento oficial desde que começaram a namorar.

Para a grande noite, Pitt usou um visual todo preto da Louis Vuitton com inspiração no estilo dos anos 1970. Por sua vez, ela surgiu com um vestido branco de um ombro só e justíssimo ao corpo.

Brad e Ines estão juntos desde 2022.

Quem é Ines de Ramon?

Ines de Ramon já foi casada com o ator Paul Wesley, que atuou em Vampire Diaries, entre 2019 e 2022. Ela nasceu na Suíça e fala vários idiomas. Ela trabalha no ramo das joias há vários anos. Hoje em dia, ela é vice-presidente da Anita Ko.

Ela foi vista pela primeira vez com Brad Pitt no final de 2022, depois de se separar do ex-marido. Desde então, os dois foram flagrados pelos paparazzi em viagens que fizeram juntos. Porém, a primeira aparição oficial do casal aconteceu em Veneza.

Brad Pitt faz rara aparição com a namorada - Foto: Getty Images

Filha de Brad Pitt remove o sobrenome do pai

Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, a jovem Shiloh, de 18 anos, tomou uma decisão radical. Ela contratou o seu próprio advogado para defendê-la em um caso na justiça.

De acordo com o site da revista People, Shiloh resolveu entrar na justiça para mudar o seu sobrenome. Ela quer retirar o sobrenome do pai, Pitt, do seu nome oficialmente. Para isso, ela mesma foi em busca dos seus direitos com um advogado.

Shiloh quer ter apenas o sobrenome da mãe, Jolie, após ter problemas com o pai nos últimos tempos. O pedido na justiça foi aberto em 27 de maio e ainda não foi finalizado.

Vale lembrar que este pedido para remover o sobrenome de Pitt pode não ser uma atitude apenas de Shiloh. A irmã caçula dela, Vivienne, está em cartaz no teatro e não usa o sobrenome do pai nos créditos do espetáculo. Além dela, Zahara também parou de usar o sobrenome de Pitt, já que se apresentou apenas Zahara Marley Jolie ao ingressar na universidade.

Jolie e Pitt se separaram em 2016 após uma briga familiar. Com isso, a atriz ficou com a guarda dos seis filhos.