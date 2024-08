Ben Affleck não tinha interesse em salvar o casamento com Jennifer Lopez

Imprensa internacional aponta detalhe na postura de Ben Affleck antes de Jennifer Lopez entrar com pedido de divórcio na justiça

A separação de Ben Affleck e Jennifer Lopez veio à tona na última terça-feira, 20, com a revelação de que ela entrou com o pedido de divórcio na justiça. Com isso, a imprensa internacional apontou a postura dele antes do divórcio acontecer. Isso porque ele não demonstrou interesse em salvar o casamento.

De acordo com fonte da revista People, a decisão de partir para o divórcio foi de Lopez após ela perceber a falta de interesse de Affleck. “Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu a ela nenhum sinal de que quer continuar o casamento. Ele não demonstrou nenhum comprometimento e interesse em fazer o seu casamento dar certo. Chegou ao ponto em que ela só precisa cuidar de si mesma”, afirmou o informante.

Vale lembra que Ben e Jennifer se casaram em duas cerimônias. Uma delas aconteceu em Las Vegas e a outra na Geórgia em 2022. Eles tinham voltado a namorar em 2021 depois de vários anos sem contato. No passado, eles viveram um romance e chegaram a marcar o casamento em 2003, mas não subiram ao altar.

Na época, Lopez comemorou a chance de reviver o seu amor pelo amor. “Eu me sinto tão sortuda, feliz e orgulhosa de estar com ele. É uma linda história de amor que tivemos uma segunda chance”, afirmou ela em 2022.

Pedido de divórcio

O casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck chegou mesmo ao fim. Os rumores de uma possível separação começaram em maio. De acordo com a People, nesta terça-feira, 20, a cantora pediu o divórcio do ator pouco mais de dois anos após o casamento, que aconteceu em julho de 2022.

Jennifer entrou com o pedido no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e listou 26 de abril de 2024 como a data da separação. Além disso, ela apresentou o pedido de divórcio por conta própria, sem a ajuda de um advogado.

"Ela se esforçou muito para fazer as coisas funcionarem e está de coração partido. As crianças são a maior prioridade, como sempre foram", contou uma fonte para a publicação.

Jennifer é mãe dos gêmeos Max e Emme, de 16 anos, com Marc Anthony, com quem foi casada de 2004 a 2014. Já Ben Affleck, que foi casado com Jennifer Garner de 2005 a 2018, é pai de Violet Anne, de 18 anos, Seraphina Rose, de 15, e Samuel, de 12.