Médico explica crises de choro de Renata Saldanha no BBB 25: 'Ambiente competitivo'

Nos últimos dias, Renata Saldanha chamou a atenção dos telespectadores do BBB 25 ao apresentar diversas crises de choro no reality show da Globo

Nas últimas semanas, os telespectadores do BBB 25 perceberam uma mudança no comportamento de Renata Saldanha na casa mais vigiada do Brasil. Após a eliminação de seus maiores aliados no jogo, a bailarina passou a apresentar crises de choro em diversas ocasiões. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica como o confinamento pode intensificar os problemas envolvendo a saúde mental.

"Participar de um reality show como o BBB envolve uma série de estressores psicológicos: isolamento social (ausência de contato com pessoas amadas, rotina e ambiente conhecidos), exposição constante (saber que está sendo vigiado 24h por milhões de pessoas aumenta a ansiedade e pode gerar comportamentos disfuncionais), privação de privacidade (mesmo momentos de choro, fragilidade e desentendimentos se tornam públicos, o que pode gerar culpa, vergonha ou retração emocional) e ambiente competitivo (intensifica sentimentos como insegurança, paranoia e medo da rejeição)", aponta.

"Por isso, é fundamental que os participantes recebam suporte psicológico antes, durante e depois do programa. O reality pode ser uma experiência traumática — especialmente se houver rejeição do público, cancelamento, ou envolvimento em relacionamentos abusivos", acrescenta.

Durante o BBB 25, Renata Saldanha apresentou crises emocionais logo após a eliminação de seus aliados. À CARAS Brasil, o psiquiatra destaca que esse é um "gatilho clássico" para crises de ansiedade e tristeza: "A sensação de estar 'sozinha contra todos', em um ambiente de tensão constante, pode: aumentar a vulnerabilidade emocional, gerar crises de choro, desregulação emocional e desespero e desencadear ou piorar condições como depressão ou ansiedade".

"Além disso, a percepção de que não se tem com quem contar dentro da casa pode gerar um ciclo de isolamento emocional, fazendo com que a pessoa se apegue a relações disfuncionais, apenas para não se sentir totalmente sozinha", explica.

Os últimos acontecimentos envolvendo seu relacionamento com Maike Cruz no reality show da Globo também podem ter contribuído para as crises de choro. O ex-brother foi acusado de assédio ao puxar o cabelo e morder a bailarina. "Maike teve comportamentos como puxões de cabelo e mordidas, o que já ultrapassa o campo da brincadeira e entra em um terreno de violência simbólica ou física, ainda que disfarçada. O confinamento pode, sim, afetar a capacidade de julgar o que é certo e errado", destaca.

O especialista ainda aponta que isso acontece por uma série de motivos, como:

Normalização de comportamentos abusivos: em ambientes onde as regras sociais estão distorcidas, o que seria inaceitável fora dali pode ser relativizado.

Dissonância cognitiva: a pessoa tenta justificar o inaceitável para evitar a dor emocional de admitir que está em algo ruim.

Medo da solidão: como Renata se encontra sozinha, pode aceitar comportamentos tóxicos como "moeda de troca" para não se sentir completamente abandonada.

"Esse tipo de resistência emocional (permanecer num vínculo mesmo sendo machucada) pode ser explicado por traumas prévios, baixa autoestima ou carência afetiva. É um mecanismo de sobrevivência psíquica — mas que pode deixar marcas profundas. Concluindo, o BBB não é só entretenimento: é um experimento social intenso que pode trazer à tona feridas emocionais profundas. Por isso, é ético e necessário que a produção ofereça suporte psicológico antes, durante e depois", afirma.

"No caso de Renata, é essencial que ela receba apoio emocional o quanto antes — dentro ou fora da casa — para que a solidão e a toxicidade relacional não a deixem ainda mais fragilizada. O apoio a Renata e aos outros brothers deve ser prioridade em tempo integral", finaliza.

