Maiara posa usando biquíni de luxo em condomínio de alto padrão em SP

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com a irmã gêmea Maraisa, surgiu, nesta segunda-feira, 14, exibindo a silhueta definida em uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram. Mas outro detalhe chama a atenção. Isso porque a artista optou por usar um biquíni de R$ 1,7 mil para os cliques.

O modelo escolhido pela sertaneja é um conjunto da PatBo, que pode ser encontrado no e-commerce.

A cantora está em sua casa em Mairinque, no interior de São Paulo, localizada em condomínio fechado de alto padrão.

Confira, abaixo, o registro:

Maiara compartilha nova foto usando biquíni caríssimo e exibe a silhueta definida - Foto: Reprodução/Instagram

Maiara revela que foi enganada pelo namorado

Recentemente, Maiara contou que o namorado, o cantor Matheus Gabriel, a enganou algumas vezes. Isso porque, em seus aniversários, Matheus dizia que estava completando 29 anos. O artista teria feito isso mais de uma vez. Maiara ainda contou que eles se conheceram no dia do aniversário do companheiro.

"Hoje o amor da minha vida completa pela terceira vez 29 anos… (piada interna) Sim ele conseguiu me enganar que ele fazia 29 anos em todos os aniversários que eu estava com ele… O mais engraçado é que a gente se conheceu no dia do aniversário dele… Então hoje fazem dois anos de muita parceria, muita cúmplidade, companheirismo, eu acho que já te amava e nem sabia… Um dia ele me contou que eu era a mulher que ele mais desejava e eu antes de saber disso numa das maiores coincidências da minha vida entrei no Instagram de um amigo e vi o sorriso mais lindo do mundo: o dele…", revelou. Confira!

