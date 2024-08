Jennifer Lopez formaliza pedido de divórcio de Ben Affleck

Ao que tudo indica, o casamento chegou mesmo ao fim. Jennifer Lopez formalizou o pedido de divórcio para encerrar o seu matrimônio com Ben Affleck

Ao que parece, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck chegou mesmo ao fim. Os rumores de uma possível separação começaram em maio.

De acordo com a People, nesta sexta-feira, 20, a cantora pediu o divórcio do ator pouco mais de dois anos após o casamento, que aconteceu em julho de 2022.

Jennifer entrou com o pedido no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e listou 26 de abril de 2024 como a data da separação. Além disso, ela apresentou o pedido de divórcio por conta própria, sem a ajuda de um advogado.

"Ela se esforçou muito para fazer as coisas funcionarem e está de coração partido. As crianças são a maior prioridade, como sempre foram", contou uma fonte para a publicação.

Jennifer é mãe dos gêmeos Max e Emme, de 16 anos, com Marc Anthony, com quem foi casada de 2004 a 2014. Já Ben Affleck, que foi casado com Jennifer Garner de 2005 a 2018, é pai de Violet Anne, de 18 anos, Seraphina Rose, de 15, e Samuel, de 12.

Caminhos diferentes

Ben Affleck e Jennifer Lopez estariam seguindo caminhos diferentes, em meio aos rumores de separação do casal. Uma fonte próxima à atriz revelou que J-Lo não vê o ator há semanas e que tem procurado por um novo recomeço, desde que retornou a Los Angeles e passou a morar sozinha.

"Eles estão seguindo em frente sozinhos, separados. Ela não o vê há semanas... Jennifer tenta achar uma casa nova para começar do zero", apontou a pessoa próxima a Jennifer. Os rumores de que o casal não estava em um bom momento começaram em maio, quando foi revelado que eles passaram a morar em locais diferentes.

Apesar das novas mudanças e o suposto fim do relacionamento, a fonte apontou que Jennifer aparenta estar bem e aproveita o tempo livre com a família. "Mesmo com as ciscuntância, ela teve um bom vrão. Ela está de folga, mas está apta a dar continuidade na vida profissional. Ela curtiu o tempo com os filhos, a família e com os amigos".