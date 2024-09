Ator Kris Kristofferson, de 'Nasce uma Estrela', morre aos 88 anos

O ator e cantor Kris Kristofferson, de 'Nasce uma Estrela' e 'Blade', faleceu em sua casa, no Havaí, nos Estados Unidos

O cantor e ator Kris Kristofferson, de 'Nasce uma Estrela' (1976), faleceu no último sábado, 28, aos 88 anos. A informação foi divulgada no domingo, 29, por meio das redes sociais do artista. A causa da morte não foi revelada.

De acordo com o pronunciamento da família, o astro morreu em sua casa, no Havaí, Estados Unidos. "É com o coração pesado que comunicamos que nosso, marido, pai e avô Kris Kristofferson faleceu pacificamente no último sábado (28), em casa. Todos fomos abençoados por nosso tempo com ele", escreveram no comunicado.

"Obrigado por amá-lo ao longo de tantos anos e, quando virem um arco-íris, saibam que ele está sorrindo para todos nós", completaram. A nota de pesar foi compartilhada em nome da esposa do artista, Lisa, de seus 8 filhos e 7 netos.

Nascido no Texas, nos Estados Unidos, Kristofferson iniciou a carreira na música country e, nos anos 1970, atingiu a posição de música mais tocada com 'For the Good Times'. Ele foi premiado com 9 Grammys, incluindo o Lifetime Achievement.

Em 1976, Kris atuou em 'Nasce uma Estrela' ao lado da atriz Barbra Streisand. O papel no longa rendeu um prêmio no Globo de Ouro. Ao longo de sua carreira artística, ele esteve em mais de 100 filmes e programas de televisão.

Além de 'Nasce uma Estrela', Kris Kristofferson também integrou elencos de filmes como 'No Ritmo da Dança' (1998), 'O Troco' (1999), e a franquia 'Blade'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kris Kristofferson (@kristofferson)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kris Kristofferson (@kristofferson)

Morre Maggie Smith, atriz de Harry Potter

A atriz Maggie Smith faleceu aos 89 anos de idade na última sexta-feira, 27. Ela ficou mundialmente conhecida por ter atuado como a professora Minerva nos filmes da saga Harry Potter e também pela série Downton Abbey.

A morte dela foi confirmada por sua família por meio de um comunicado no final da manhã. "É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seu cuidado e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos por todas as suas mensagens gentis e apoio, e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento", informaram.

Em sua longa carreira nas artes dramáticas, Smith ganhou dois Oscars, três Emmys e outros prêmios.

Maggie Smith era o nome artístico de Margaret Smith, que nasceu em Ilford, Essex, Reino Unido. Ela estudou teatro em sua juventude e iniciou a carreira nos palcos na década de 1950. A estrela brilhou na Broadway e também em teatros britânicos, além de ter um longo currículo no cinema.