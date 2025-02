Atriz da série 'Round 6', Lee Joo-Sil morre aos 81 anos

A morte da atriz Lee Joo-Sil, intérprete da personagem Park Mal Soon em ‘Round 6’, foi confirmada por familiares a um jornal coreano

A atriz Lee Joo-Sil, conhecida por seu papel na série de ficção 'Round 6', da Netflix, faleceu aos 81 anos no último domingo, 2. De acordo com informações do 'The Mirror', a morte da artista foi confirmada por familiares ao jornal coreano 'The Chosun Ilbo'.

Ainda segundo a agência de talentos da atriz '1230 Culture', ela sofreu uma parada cardíaca em casa e teve o óbito confirmado após ser transferida para um hospital. Há cerca de três meses, Lee Joo-Sil recebeu o diagnóstico de câncer no estômago.

A artista já havia lutado contra um câncer de mama em estágio 3 há 30 anos. Apesar de ter tido expectativa de vida de apenas um ano, a veterana sobreviveu ao tratamento e se curou da doença.

Lee Joo-Sil iniciou a carreira artística em 1964 e estrelou produções teatrais como 'Death of a Salesman' e 'Macbeth', além de atuar no K-drama 'The Uncanny Counter'. Em 'Round 6', um dos grandes sucessos da Netflix, ela interpretou a personagem Park Mal Soon.

Lee Joo-sil, a longtime TV actress who had roles in “Squid Game” and “Train to Busan,” died on Sunday. She was 81 years old pic.twitter.com/FoglJzbAAz — CelebSpotlightHQ (@aceleb_hq) February 4, 2025

Quando sai a terceira temporada de 'Round 6'?

A série 'Round 6', sucesso da Netflix, ganhará sua terceira temporada em breve. Recentemente, a conta oficial da plataforma de streaming no X, antigo Twitter, divulgou a data oficial dos últimos episódios da obra fictícia: dia 27 de junho.

"Prepare-se para a partida final. A 3ª e última temporada de Round 6 estreia dia 27 de junho", informou o perfil da Netflix Brasil. Em seguida, a empresa compartilhou com o público em primeira mão algumas imagens da nova temporada.

Vale lembrar que a segunda temporada de 'Round 6' estreou na plataforma de streaming no dia 26 de dezembro de 2024, com 7 episódios. A obra é estrelada por Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-Joon, Park Gyu-young, entre outros.

Lançada em 2021, a série acompanha um grupo de pessoas em uma busca desesperada por dinheiro. Para isso, os personagens entram em uma sequência de jogos infantis com resultados mortais.

Leia também: Quem matou a Miss JonBenét Ramsey? Saiba quem são os suspeitos