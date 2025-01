O que Fernanda Montenegro fazia com a idade atual de Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro?

Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz de drama aos 55 anos, premiação para a qual a mãe, Fernanda Montenegro, foi indicada em 1999

No último domingo, 5, Fernanda Torres (59) fez história ao conquistar o Globo de Ouro na categoria melhor atriz em filme de drama. A estrela de Ainda Estou Aqui (2024) é a primeira brasileira a vencer a premiação e, junto com a mãe, Fernanda Montenegro(95), a segunda a ser indicada. Montenegro concorreu pelo troféu em 1999, aos 70 anos — onze anos mais velha que a filha. Relembre o que a matriarca fazia quando tinha a idade de Fernanda Torres, vencedora da premiação internacional.

Estrela da TV e do teatro

Como muitas artistas que se consagraram como estrelas, Montenegro iniciou sua carreira no teatro, em 1950, ao lado do marido Fernando Torres (1927-2008). Rapidamente, a atriz uniu o amor pelos palcos aos trabalhos no audiovisual e foi a primeira contratada da TV Tupi, pioneira da televisão no Brasil.

Fernanda migrou para a TV Globo em 1981, onde estreiou a novela Baila Comigo, de Manoel Carlos (91). No canal que se tornava referência televisiva, a estrela atingiu o reconhecimento nacional e, no mesmo ano, deu vida à milionária Chica Newman de Brilhante, trama de Gilberto Braga (1945-2021).

No auge de seus 59 anos, em 1988, a artista já havia passado por diversos gêneros, novelas e estilos de atuação. Na época, ela estrelava o espetáculo Dona Doida, um Interlúdio, e ainda faltavam onze anos para caminhar no tapete vermelho do Globo de Ouro.

Reconhecimento internacional

A indicação viria em 1999, pelo papel de Dora no longa Central do Brasil (1998), do mesmo diretor de Ainda Estou Aqui, Walter Salles (68). A brasileira perdeu a estatueta para Cate Blanchett (55), protagonista de Elizabeth (1998), mas também conquistou uma indicação ao Oscar.

Na grande premiação do cinema, a atriz não levou a vitória. Concorrendo com Cate Blanchett, Meryl Streep (75), Emily Watson (57) e Gwyneth Paltrow (52), o episódio ficou marcado para os brasileiros como um "roubo", já que a atuação de Paltrow, vencedora do prêmio, foi taxada como a de menor impacto entre as atrizes indicadas.

No discurso de vitória no último domingo, Torres dedicou o prêmio à mãe: "E quero dedicar este prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia: ela esteve aqui há 25 anos. E isso é uma prova de que a arte pode perdurar ao longo da vida, mesmo em momentos difíceis, como essa história incrível da Eunice Paiva que conto no filme", disse.

