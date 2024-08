Depois separação, Brad Pitt ainda acredita que pode se reconciliar com os filhos

‘Ele tem esperança de uma reaproximação no futuro’, expôs fonte próxima ao astro hollywoodiano de 60 anos; Brad Pitt e Angelina Jolie tem 6 filhos

Apesar de tudo, Brad Pitt ainda acredita que pode se reconciliar com seus filhos, após uma série de polêmicas envolvendo sua separação com a mãe do sexteto, a atriz Angelina Jolie. A crença do astro hollywoodiano de 60 anos foi revelada por uma fonte próxima a ele em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Os astros de Hollywood viveram por cerca de 10 anos juntos, tendo trocado alianças em 2014 e anunciado o fim do casamento em 2016. Eles são pais de Maddox, de 22 anos, Pax, 20 anos, Zahara, 19 anos, Shiloh, 18 anos e dos gêmeos Knox e Vivienne, de 16 anos. Vale ressaltar que os quatro maiores de idade já retiraram legalmente o sobrenome do pai.

Segundo a fonte do Daily Mail, Pitt respeita as decisões de seus filhos maiores de idade em relação à retirada de seu sobrenome. O contato disse que o ator sabe que não há nada que possa fazer no momento, mas tem esperança de uma reconciliação no futuro.

“Ele sabia que isso tudo ia acontecer e que não há nada que ele possa fazer no momento”, relatou a fonte. “É triste, mas o distanciamento das crianças e da Angelina acabou se tornando a realidade dele no momento”.

“Ele respeita a decisão da Shiloh [de retirada do sobrenome]. Ele a ama, não importa o que aconteça e está sempre no aguardo de um telefonema. Ele estará à disposição da Shiloh e para qualquer um dos filhos sempre que eles precisarem, isso não é uma questão. Mas agora depende deles um próximo movimento”.

Shiloh fez anúncio no jornal antes de alterar sobrenome

Recentemente foi noticiado que Shiloh conseguiu na Justiça dos EUA a remoção do sobrenome de seu pai. De Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, ela passou a se chamar Shiloh Nouvel Jolie e para concluir o procedimento de alteração do nome, Shiloh precisou seguir à risca uma série de medidas judiciais, entre elas, uma em que era solicitado que a jovem formalizasse a decisão através de uma publicação no jornal local de Los Angeles, cidade em que vive, segundo uma lei do estado da Califórnia. A decisão da jovem foi divulgada no The Los Angeles Times.