Virginia Fonseca compra vaso em formato diferentão. Saiba o preço!

Virginia Fonseca fica em choque com compra online que fez para sua nova mansão e revela vaso em formato diferentão. Saiba quanto custou

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou em choque ao abrir uma compra online que fez para sua nova mansão. A estrela já está na fase de decoração do novo lar e comprou um vaso para enfeitar a propriedade. Porém, ela ficou surpresa com o tamanho do item.

A esposa de Zé Felipe comprou um vaso em formato de coração humano. O vaso diferentão é da marca Seletti e é vendido por um e-commerce pelo valor de R$ 2.356. Ela ficou surpresa com o tamanho do coração, que tem 56 centímetros de altura e 35 centímetros de largura.

"Olha o tamanho da caixa, não era desse tamanho pelo que me lembro. É imenso, como é que faz? Não consigo comprar online, perco a noção", disse ela nos stories do Instagram, e completou: "Para quê? Olha o tamanho do coração, pensei que isso aqui iria decorar alguma mesa. Não dá para colocar em uma mesa de centro, vai ter que pregar [na parede]. Ele é grande, mas ele é leve. Como nós vamos pregar isso, não sei", completou ela, confundindo o apoio do vaso com parafusos para colocá-lo na parede".

A nova mansão de Virginia Fonseca demorou 3 anos para ser construída e está prestes a ser entregue para a família.

Virginia Fonseca mostra item para decorar sua mansão - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba os detalhes luxuosos da casa nova de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Antes da passagem da família por lá, o imóvel passou por uma série de tranformações na estrutura para deixá-la de acordo com os gostos dos proprietários. Nas redes, Virginia costuma compartilhar um pouco da obra, mantendo a ansiedade dos seguidores pelo vislumbre final. Confira a seguir o que já se sabe sobre os detalhes da mansão.

Desde o início da construção, os seguidores de Virginia já sabiam que a casa seria um projeto gradioso. A começar pelas filhas da influencer, Maria Alice e Maria Flor, que terão quartos próprios com design projetada no gosto da mãe cada uma delas, além do quarto de José Leonardo, de quem Virginia está grávida. Os filhos também terão a própria brinquedoteca de dois andares.

O casarão também conta com uma piscina que pode ser climatizada a gosto dos moradores, academia, adega, cinema, SPA, estúdio de gravação, para as produções de Zé Felipe, área de lazer e uma impressionante praia artificial.