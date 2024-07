À venda, apartamento de Jô Soares tem redução de preço; veja valor e fotos

O apartamento em que o apresentador Jô Soares viveu em São Paulo está à venda e sofreu uma redução de R$ 800 mil no preço

O apartamento em que o apresentador Jô Soares viveu em São Paulo está à venda por R$ 11,2 milhões. O imóvel fica em um edifício localizado na Avenida Higienópolis, no bairro da Consolação, e conta com 628 m² e vista para o Vale do Pacaembu.

Em julho do ano passado, o imóvel estava à venda por R$ 12 milhões. Desde então, o preço sofreu uma redução de R$ 800 mil. A propriedade se destaca por ter quatro quartos, sala de estar, sala de jantar, biblioteca, sala de cinema com home theater, ar-condicionado central e proteção antirruído em todos os cômodos. Já a decoração tem mármores originais.

O documentário Um beijo do gordo, que estreou no catálogo do Globoplay no último domingo, 28, trouxe alguns detalhes dos itens pessoais e a decoração do apartamento do apresentador. As informações são do portal O Globo.

Claudia Raia lembra motivo do fim do namoro com Jô Soares

A atriz Claudia Raia abriu o jogo sobre Jô Soares (1938-2022). No primeiro episódio de Um beijo do Gordo, ela falou sobre sua relação com o apresentador, que passou de profissional a amorosa.

Os dois se relacionaram no início da década de 80, quando a atriz ainda era uma estrela proeminente da televisão. Na época, ela dividia com o apresentador o quadro Vamos malhar no programa Viva o Gordo. E ela conta que muita gente olhou com preconceito à relação dos dois, que ficaram juntos por dois anos.

"Todo mundo achando estranhíssimo, aquela garota que tinha acabado de chegar, linda, gostosona, que todo mundo queria pegar. Por que está com Jô Soares? Tinha uma coisa muito de preconceito, a coisa da idade... E eu simplesmente não quis saber disso. Me relacionei com ele. Tudo que eu sou como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. Um dos grandes amores da minha vida", disse ela.