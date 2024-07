A atriz Claudia Raia deu detalhes de sua relação com o apresentador Jô Soares e e lembrou que a decisão de terminar partiu dele

A atriz Claudia Raia deu detalhes de sua relação com Jô Soares (1938-2022). No primeiro episódio de Um beijo do Gordo, série documental que chegou ao Globoplay neste domingo, 28, ela falou sobre sua relação com o apresentador, que passou de profissional a amorosa, e lembrou que a decisão de terminar partiu dele.

Os dois se relacionaram no início da década de 80, quando a atriz ainda era uma estrela proeminente da televisão. Na época, ela dividia com o apresentador o quadro Vamos malhar no programa Viva o Gordo. E ela conta que muita gente olhou com preconceito à relação dos dois, que ficaram juntos por dois anos.

"Todo mundo achando estranhíssimo, aquela garota que tinha acabado de chegar, linda, gostosona, que todo mundo queria pegar. Por que está com Jô Soares? Tinha uma coisa muito de preconceito, a coisa da idade... E eu simplesmente não quis saber disso. Me relacionei com ele. Tudo que eu sou como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. Um dos grandes amores da minha vida", disse ela.

O término

Os dois ficaram juntos de 1984 a 1986. Segundo a artista, o namoro terminou por vontade de Jô. "Ele disse que me amava profundamente, por isso estava tomando essa atitude", lembrou ela, que expôs os motivos do apresentador.

"Que eu era muito mais nova que ele – eu era mais nova que o filho dele – e que, em algum momento, eu ia me apaixonar por um homem jovem, que era muito natural que isso acontecesse e ele não ia dar conta disso, ia surtar. Que eu ia fazer uma carreira muito brilhante e talvez ele não aguentasse isso também", disse ela.

E completou: "Eu, na época, não entendia direito. 'Por quê? A gente se ama, a gente é apaixonado um pelo outro'. Então a gente se separou se amando muito. Foi muito sofrido, muito sofrido mesmo."

A série documental que entrou no catálogo do streaming traz também depoimentos da terceira ex-mulher e melhor amiga, Flavia Pedras Soares, as atrizes Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Tatá Werneck, os atores Marcelo Adnet, Fábio Porchat, além de outros nomes dos bastidores da TV.