Thaynara OG mostra como ficou a decoração do seu novo apartamento

Thaynara OG exibe vídeo com imagens de antes e depois do seu apartamento luxuoso, que fica em São Luís, no Maranhão.

A influenciadora digital Thaynara OG está vivendo em um novo lar! A estrela reformou um apartamento com vista para o centro histórico de São Luís, no Maranhão, e mostrou alguns detalhes da decoração do espaço.

Em um vídeo nas redes sociais, ela exibiu imagens de antes e depois da propriedade, que é o seu primeiro apartamento próprio. "No dia que vi tudo pronto, senti muita emoção e gratidão por poder conquistar algo do jeitinho que sempre sonhei. Compartilho essa nova fase com vocês, que fazem parte dessa minha trajetória e de todas as mudanças na minha vida. Desde então, tenho vivido momentos lindos e especiais, cercada de amor e apoio! No início, tudo parecia muito assustador e impossível quando era apenas um “galpão no osso”. Mas graças a muitos parceiros incríveis, pude transformar cada sonho em realidade!", disse ela.

O novo lar de Thaynara tem 300 metros quadrados, suíte luxuosa com closet, estúdio de gravação, sala de TV e sala de estar ampla.

Conheça o novo lar de Thaynara OG:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @thaynaraog

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @thaynaraog

Thaynara OG surge de biquíni neon

Thaynara OG(30) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. Ela esteve em Salvador, na Bahia, recentemente e aproveitou o dia de sol para renovar seu bronze.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital surgiu na varanda de um hotel, com uma linda paisagem ao fundo, usando um biquíni verde neon e com uma saída de praia com recortes ousados na lateral, deixando em destaque suas coxas. Além disso, ela completou o look com óculos escuros.

Já na legenda da publicação, ela apenas escreveu: "Salvador", e acrescentou um emoji de coração e outro com carinha de apaixonada.