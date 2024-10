Após adquirir cavalo da raça Quarto de Milha, dos EUA, o cantor Sorocaba abriu as portas da casa construída exclusivamente para o animal; confira

Dupla de Fernando no sertanejo, o cantor Sorocaba impressionou os seguidores ao abrir as portas de um imóvel para lá de especial e, para muitos, inusitado. Isso porque o artista construiu uma casa exclusiva para seu cavalo, Chico Whiz, da raça Quarto de Milha, adquirido nos Estados Unidos.

Em uma publicação recente no Instagram, Sorocaba exibiu todoas os detalhes da nova residência do animal. Decorado com madeira, couro e lustres em formato de chifres, o ambiente conta com área gourmet completa, equipada com forno, fogão e uma mesa para 14 pessoas.

E não para por aí. O segundo andar da construção está reservado para se transformar em um estúdio de música, onde Sorocaba pretende gravar suas canções em um cenário que une duas grandes paixões: a música e os cavalos. "Vou poder gravar minhas canções todas nesse ambiente, junto com o cavalo", disse ele no registro.

A casa ainda conta com uma baia exclusiva para Chico, equipada com água, feno e ração, além de um piquete externo onde o animal pode relaxar ao ar livre.

“É um cantinho bem acolhedor, que faz com que a gente se desconecte do mundo lá fora e pense em música, cavalo e boas histórias”, acrescentou o cantor.

Confira na íntegra:

