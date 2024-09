Simone Mendes explica obra em item enorme de sua mansão: 'Era uma vez'

Em sua mansão em condomínio de luxo em São Paulo, Simone Mendes explica reforma em espaço gigantesco; veja o que aconteceu

A cantora Simone Mendes revelou nesta quinta-feira, 19, que está fazendo uma obra grande em sua mansão em Alphaville, em São Paulo. Em uma das varandas da casa, a artista mostrou que na parte de baixo, onde fica a piscina, uma reforma está sendo feita.

A irmã de Simaria Mendes então explicou que precisou mexer no local por conta de um problema. Aproveitando que teria que fazer o "quebra-quebra", a esposa de Kaká Diniz falou que resolveram mudar o revestimento da piscina gigante, que ainda tem uma vista para um espaço com várias árvores.

"Era uma vez uma piscina, quem lembra da minha piscina? Teve um vazamento, aproveitei pra tirar todo o material antigo e botar um revestimento novo", contou a sertaneja sobre a obra que está fazendo em sua residência de luxo.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Simone Mendes foi para sua casa de praia e impressionou ao exibir uma lancha de meio milhão que comprou para curtir em grande estilo com sua família. Ela e Kaká Diniz são pais de Henry Diniz e Zaya Diniz.

A mansão da cantora fica no mesmo condomínio que o de Carlinhos Maia. Nos últimos meses, o humorista e influenciador foi até a porta da casa devolver o presente caríssimo que ganhou em seu anievrsário da amiga, mas que acabou não gostando muito.

Simaria celebra aniversário do filho só com um bolinho na casa de Simone

O filho de Simaria Mendes, Pawel, fruto de seu antigo casamento com o espanhol Vicente Escrig, completou nove anos na quarta-feira, 11, e ganhou uma pequena festa em família. Inclusive, a comemoração contou com a presença da tia, a cantora Simone Mendes, e parece ter sido realizada na mansão dela.

Apenas com um bolinho com tema de futebol na mesa, o garoto cantou seus parabéns ao lado da irmã mais velha, Giovanna, de 12 anos, e do primo Henry Diniz, enquanto os outros familiares apareceram ao redor. Veja os cliques do momento aqui.