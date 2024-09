Simaria celebra aniversário do filho só com um bolinho na casa de Simone

Próximas novamente! Simaria celebra mais um ano de seu filho e mostra festinha só com um bolinho e espaço parece casa de Simone; veja

O filho de Simaria Mendes, Pawel, fruto de seu antigo casamento com o espanhol Vicente Escrig, completou nove anos nesta quarta-feira, 11, e ganhou uma pequena festa em família. Inclusive, a comemoração contou com a presença da tia, a cantora Simone Mendes, e parece ter sido realizada na mansão dela.

Apenas com um bolinho com tema de futebol na mesa, o garoto cantou seus parabéns ao lado da irmã mais velha, Giovanna, de 12 anos, e do primo Henry Diniz, enquanto os outros familiares apareceram ao redor.

Em certo momento Simaria gravou os presentes e mostrou que Simone estava lá. Além disso, pela decoração da casa, parece que o local se trata da casa da esposa de Kaká Diniz. Isso porque, a residência da ex-coleguinha, que está afastada dos palcos, tem uma decoração mais minimalista, com cores em preto e branco, já a de Simone tem um estilo mais clássico de luxo intenso, com tons de bege e dourado.

É bom lembrar que a festa de Giovanna aconteceu na mansão de Simaria. A famosa impressionou ao exibir os detalhes do evento com decoração em preto e branco com bolo vintage.

Simone e Simaria estão morando juntas? Equipe esclarece

Recentemente, o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, afirmou que a Simaria passou um tempo morando com a irmã Simone Mendes após ser diagnosticada com depressão.

De acordo com a atração, a cantora passou cerca de duas semanas na casa da irmã para se recuperar. No entanto, a equipe da artista afirmou para a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, que tudo não passa de especulação.

"Simaria está ótima, negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento do novo projeto", disse. Além disso, a equipe de Simaria contou que ela e Simone não moram juntas desde que começaram a fazer sucesso. "Cada uma sempre teve a sua casa. Simaria segue morando no mesmo condomínio e a Simone no mesmo condomínio em que morava".