Poliana Rocha exibe novo detalhe do quarto dos netos: ‘Delicado'

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha encanta ao mostrar obra de arte nas paredes do futuro quarto dos netos na casa dos avós

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, decidiu reformar o quarto dos netos em sua mansão. Então, aos poucos, o ambiente esta ficando pronto e ela já mostrou alguns detalhes para os seguidores.

Nesta segunda-feira, 9, ela mostrou uma obra de arte que foi pintada nas paredes do quarto. O local ganhou um desenho personalizado com folhagens e pássaros, feito por um artista.

Nos stories do Instagram, Poliana revelou o detalhe caprichoso do local, que tem tons de verde e bege. "Tudo muito singelo, bem delicado. Vai ser um ambiente bem gostoso e passar paz para os três”, afirmou ela.

Vale lembrar que Poliana Rocha é avó de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Poliana Rocha mostra novos detalhes do quarto dos netos - Foto: Reprodução / Instagram

Poliana Rocha revela projeto luxuoso de sua suíte e de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que está fazendo uma nova reforma em sua mansão em Goiânia além da obra no quarto dos filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Ela contou que se animou com a mudança no cômodo dos netos e resolveu dar uma repaginada em sua suíte.

Em seus stories na rede social, após expor o motivo de só fazer cômodos para os herdeiros da apresentadora do SBT e não para os outros netos do sertanejo, a empresária compartilhou a foto do projeto de seu novo cantinho com Leonardo na mansão onde vivem. Veja mais aqui.