Virginia exibe barrigão e conta impedimento no fim da gestação: 'Não posso'

Faltando pouco tempo para o nascimento de José Leonardo, Virginia exibe barrigão e revela o que não poderá mais fazer no próximo mês

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar como já está sua barriga no fim da terceira gestação que está vivenciando. Nesta sexta-feira, 26, a famosa se gravou logo ao acordar e se surpreendeu ao exibir o tamanho de José Leonardo.

Ao som de Zé Felipe e usando um vestido listrado, a nora de Leonardo chamou a atenção ao exibir o abdômen bem redondinho. A apresentadora do SBT ainda aproveitou sua passagem por São Paulo após fazer gravações para dar um jeito no seu cabelo no salão que gosta de ir antes de ser proibida de viajar.

"O tamanho do José Leonardo", espantou-se a loira. Em seguida, ela se mostrou arrumando o cabelo e falou sobre não poder andar mais em seu jatinho no próximo mês. "Aproveitando porque a partir de agosto não posso viajar de avião mais", revelou.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca estava na fazenda Talismã para comemorar o aniversário de Leonardo. A famosa não economizou no presente de aniversário e surpreendeu o sertanejo com uma lancha luxuosa.

Virginia fica do lado de Leonardo ao ver postura de Poliana com sua filha

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu ao ver um desabafo de Poliana Rocha na quinta-feira, 18, sobre mimar muito suas netas. A mãe de Zé Felipe tomou uma bronca de Leonardo ao ficar com dó de Maria Alice, de 3 anos, por ela estar com saudade de seu quarto, que está sendo reformado para a chegada de José Leonardo.

Reclamando por estar dormindo na cama de casal e no quarto de hóspedes na casa dos avós, a pequena foi consolada pela loira e o sertanejo chamou a atenção da esposa. Virginia Fonseca também opinou e deu razão para o sogro.

Em seus stories, a famosa comentou que durante a viagem que fez com Poliana Rocha para os EUA para montar o enxoval do caçula, ela tinha a mesma vontade de Leonardo ao vê-la "dengando" as garotas. "Mima muito. Lá em Orlando eu tava tipo o Leo com a Poli", riu da situação sobre ela ser uma vovó muito coruja. Veja mais aqui.