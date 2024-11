Discreta no relacionamento, Marina Moschen posa com a namorada em dia de mudança

Marina Moschen postou nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, um álbum de fotos mostrando 'diário de mudança' com a namorada

Nesta segunda-feira, 18, Marina Moschen postou um álbum de fotos ao lado da namorada, a diretora de fotografia Emília Sauaia, mostrando um diário de mudança. A atriz abriu um álbum de fotos em seu Instagram e compartilhou que está de mudança para um novo apartamento.

As duas aparecem sentadas no chão no meio da sala de um apartamento vazio. Elas também aparecem em uma loja com um carrinho de compras de itens para a casa nova, além de compartilharem momentos de arrumação: "Diário de mudança", escreveu na legenda do post.

Atriz e diretora de fotografia estão juntas desde 2021 e mantém um relacionamento discreto nas redes sociais. Nas fotos publicadas, as duas aparecem em momentos fofos da mudança. Em um dos registros elas aparecem sentadas no chão do antigo apartamento vazio, em outra, aparecem no supermercado comprando itens para a nova casa.

Recentemente, a artista divertiu os fãs ao mostrar um trecho de uma conversa com Emilia Sauaia, onde contava que havia perdido o celular e, por isso, estava enviando mensagens através do computador. Na ocasião, Marina chegou a cogitar que o aparelho estava na máquina de lavar junto com as roupas.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Marina falou sobre manter uma vida discreta. "Essa discrição veio com um autoconhecimento de um tempo, de entender sobre o que eu quero falar e como eu quero falar. E de procurar não me desgastar. Para mim, o mais importante é divulgar meu trabalho e falar sobre coisas que tenham importância, e não aparecer por aparecer", disse ela.

Marina Moschen se declara no aniversário da namorada

A atriz Marina Moschen esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário da namorada, Emilia Sauaia. A estrela fez um álbum de fotos e vídeos delas em momentos especiais do relacionamento.

Na legenda, a artista declarou todo o seu amor. "20 de março nasceu a pessoa mais especial desse mundo. Te amo incondicionalmente e a vida é mais completa com você aqui. Obrigada, meu amor. Sempre foi você", afirmou. Confira mais detalhes!