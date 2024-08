A atriz Marina Moschen compartilhou nas redes sociais uma foto rara em clima de romance com a namorada, a fotógrafa Emilia Sauaia

Marina Moschen chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar alguns registros dos últimos dias.

Entre as fotos e vídeos postados no feed do Instagram, a atriz surgiu toda sorridente e abraçada com a namorada, a fotógrafa Emilia Sauaia. As duas estão juntas desde 2021, mas Moschen assumiu publicamente o romance apenas em janeiro do ano passado.

Além disso, Marina ainda divertiu os fãs ao mostrar o print de uma conversa com a namorada, em que conta que perdeu o celular, por isso estava mandando mensagem pelo computador. Ela chegou a cogitar que o aparelho estava na máquina de lavar, com as roupas que ela estava lavando. "Amor, Rio x Angra, sol, chuva, @_nataliapaes aniversariante, academia, restauranteszinhos, selfies e TDA gritando nos últimos dias", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores encheram a postagem de elogios. "Lindas", disse uma seguidora. "Que perfeição", escreveu outra. "Vocês são tão lindas", afirmou uma fã. "O celular na máquina me pegou", confessou mais uma.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Marina falou sobre manter uma vida discreta. "Essa discrição veio com um autoconhecimento de um tempo, de entender sobre o que eu quero falar e como eu quero falar. E de procurar não me desgastar. Para mim, o mais importante é divulgar meu trabalho e falar sobre coisas que tenham importância, e não aparecer por aparecer", disse a atriz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Moschen (@marinamoschen)

Marina Moschen se declara no aniversário da namorada

A atriz Marina Moschen esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário da namorada, Emilia Sauaia. A estrela fez um álbum de fotos e vídeos delas em momentos especiais do relacionamento.

Na legenda, a artista declarou todo o seu amor. "20 de março nasceu a pessoa mais especial desse mundo. Te amo incondicionalmente e a vida é mais completa com você aqui. Obrigada, meu amor. Sempre foi você", afirmou. Confira!